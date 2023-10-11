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Является ли домбра харамом, спросили главу ДУМК

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 13:53
Является ли домбра харамом, спросили главу ДУМК
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Глава Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы ответил на вопрос, является ли домбра харамом, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По словам лидера казахстанских мусульман, домбра и другие национальные музыкальные инструменты в исламе харамом не являются. Как рассказал верховный муфтий, внутри ДУМК даже существует отдел, который изучает вопросы религии и традиций и занимается разъяснительной работой среди населения.

"Не раз мы проводили здесь, во Дворце мира и согласия, мероприятия в честь нашего пророка, на которых звучала домбра и другие национальные музыкальные инструменты", - также сказал Наурызбай кажы Таганулы.


Напомним, ранее на заседании Мажилиса сразу несколько депутатов упомянули в своих запросах провокационное видео из TikTok, в котором домбра была названа харамом.


Источник: tengrinews.kz
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