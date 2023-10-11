Является ли домбра харамом, спросили главу ДУМК

Глава Духовного управления мусульман Казахстана (ДУМК), верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы ответил на вопрос, является ли домбра харамом, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам лидера казахстанских мусульман, домбра и другие национальные музыкальные инструменты в исламе харамом не являются. Как рассказал верховный муфтий, внутри ДУМК даже существует отдел, который изучает вопросы религии и традиций и занимается разъяснительной работой среди населения.
"Не раз мы проводили здесь, во Дворце мира и согласия, мероприятия в честь нашего пророка, на которых звучала домбра и другие национальные музыкальные инструменты", - также сказал Наурызбай кажы Таганулы.
Напомним, ранее на заседании Мажилиса сразу несколько депутатов упомянули в своих запросах провокационное видео из TikTok, в котором домбра была названа харамом.
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