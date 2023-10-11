Новая детская игра? Странное ДТП в Рудном обсуждают в Казнете

"На кадрах видеонаблюдения все выглядит так, будто подросток специально бросился под проезжающую машину. Из-за этого в мессенджерах начали распространять аудиосообщение, в котором водителей предупреждают, что "у молодежи началась какая-то игра: стоят, стоят, а потом выбегают под машину", - отмечает "Наша Газета".



"Водитель автомашины марки "Дэу Нексия", проехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на несовершеннолетнего. По факту полицией начато досудебное расследование по части 1 статьи 345 Уголовного кодекса "Нарушение правил дорожного движения", - сообщили правоохранители.



В Казнете распространяется видеоролик с ДТП в Рудном, которое произошло 8 октября. Поведение подростка, бросившегося под колеса авто, некоторые пользователи объясняют новой игрой среди молодежи, передает Tengrinews.kz.В полиции Костанайской области нашей редакции сообщили, что информация о новой детской игре не является достоверной.