Министр сделала заявление о ношении хиджабов в Казахстане



"Меня, как министра, волнует, что начали сильно спекулировать религиозной темой. Это недопустимо, поскольку это касается чувств и веры людей. Нам и журналистам нужно будет очень осторожно освещать эту тему, уточнять детали и подробности, поскольку сейчас говорят о запрете хиджабов. Но об этом речи не было.



Речь идет непосредственно о запрете никабов, паранджи и религиозной одежды, которая закрывает лицо и тем самым усложняет дифференциацию, идентификацию личности человека", - сказала Балаева корреспонденту Tengrinews.kz.





"Сейчас этим путем идут все цивилизованные страны мира, если понаблюдаете, посмотрите, где уже запретили. Я хочу прояснить, что государство никогда не будет отказываться от принципов светкости и свободы вероисповеданий, поскольку это прописано в нашей Конституции. Это важно донести до общества, поскольку сейчас начинаются разночтения, какая-то часть населения переживает и начинает делать официальные запросы или подписывать какие-то петиции", - сказала Балаева.



"Все эти вопросы будут обсуждаться, у нас есть Общественный совет при министерстве, у нас есть экспертные советы. Все вопросы, которые требуют законодательных изменений, просто так не принимаются, в первую очередь это будет обсуждение среди экспертов, обсуждение среди общества, и только потом будут приниматься конкретные меры", - проинформировала Балаева.



"Очень важно, чтобы мы понимали, что за безопасность в стране ответственно не только государство, но и каждый человек. Это касается распространения информации, наших действий. Эти вопросы сегодня задавались, я хотела бы это четко прояснить", - сказала министр.



"Мы светское государство, есть приказ уполномоченного органа, который предполагает единый стандарт в отношении школьной формы. Однозначно", - заключила Балаева.



Министр культуры и информации Аида Балаева сделала заявление касательно ношения хиджабов в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.Министр акцентировала внимание на том, что запрет одежды, закрывающей лицо, важен с точки зрения безопасности.Она добавила, что Министерство культуры и информации как уполномоченный орган в сфере религии будет детально изучать запросы, которые были направлены в адрес правительства от депутатов Мажилиса и Сената.Приоритетные вопросы единства и безопасности в обществе, по мнению министра, актуализируются ежедневно.Балаева отметила, что в вопросе ношения хиджабов в школах поставлена точка.Ранее министр культуры и информации Аида Балаева заявила, что Казахстан рассматривает вопрос введения ограничений на ношение определенной религиозной одежды.