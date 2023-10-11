Астанчанин вышел из мечети в чужой обуви за 800 тыс

Мужчина задержали за кражу брендовой обуви из мечети, передает ИА «NewTimes.kz».Пострадавший обратился в полицию по факту кражи обуви. По его словам, он пришел в мечеть на пятничную молитву. Однако свою обувь на выходе он не обнаружил.Полицейские нашли 27-летнего подозреваемого.В ходе следствия они выяснили, что причастный к краже прибыл в мечеть, расположенную на проспекте Кабанбай батыра к 14.00. Пока никто не заметил, он переобулся в чужие кроссовки марки Stefano Richi за 800 тыс тенге.По факту ведется досудебное расследование. Вор признался в содеянном. Стражи порядка проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.