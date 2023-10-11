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Астанчанин вышел из мечети в чужой обуви за 800 тыс

Просмотров:598 Опубликовано: Сегодня, 16:19
Астанчанин вышел из мечети в чужой обуви за 800 тыс
Кадр из видео
Мужчина задержали за кражу брендовой обуви из мечети, передает ИА «NewTimes.kz».


Пострадавший обратился в полицию по факту кражи обуви. По его словам, он пришел в мечеть на пятничную молитву. Однако свою обувь на выходе он не обнаружил.

Полицейские нашли 27-летнего подозреваемого.

В ходе следствия они выяснили, что причастный к краже прибыл в мечеть, расположенную на проспекте Кабанбай батыра к 14.00. Пока никто не заметил, он переобулся в чужие кроссовки марки Stefano Richi за 800 тыс тенге.

По факту ведется досудебное расследование. Вор признался в содеянном. Стражи порядка проверяют его причастность к другим аналогичным преступлениям.



Источник: newtimes.kz
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