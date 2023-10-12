Эвакуированные из Израиля казахстанцы рассказали, что пережили

«Такого не ощущалось никогда! Звучала сирена, были ракетные удары, это все слышно было. Всех спускали в бомбоубежища», — сказал Артур Ковалевский.

«Сирены были, испугались. Спрятались в бомбоубежище – комната у них есть. Где-то минут на 15-20 спрятались, потом перестало. Два-три раза было», — рассказала Айгуль Абдикерова.

«Край города Хайфы – там уже расположена граница Ливана. Вот там действительно были – уже начались – столкновения военные, столкновения огнестрельные. Поэтому, если честно, для нас это уже психологическая давка была. Поэтому нам заранее дали код входа в бомбоубежища. Все это предоставлялось со стороны правительства Израиля», — сказал Нуржан Кайназаров.

«То, что касаемо людей, которые выполняли этот рейс: пилоты, бортпроводники. Хочется отметить высокую, скажем так, гражданскую позицию. То есть люди согласились лететь в не очень благополучный регион. Это было сделано на добровольной основе. Службы отрабатывали всевозможные нестандартные ситуации или потенциальные задержки, отклонения от рейса и так далее», — сообщил шеф-пилот авиакомпании Air Astana Олег Колесников.

В алматинском аэропорту сегодня ночью встречали специальный рейс из Тель-Авива, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на КТК.В Казахстан прибыли 166 человек. Среди них не только наши граждане, но и иностранцы. Все они решили покинуть Израиль из-за обострившегося конфликта на Ближнем Востоке.В зале аэропорта собрались родственники казахстанцев, которые возвращались из Израиля. Некоторые не виделись с близкими несколько месяцев.По данным национального авиаперевозчика, на борту находились 166 пассажиров, в том числе 124 наших соотечественника и 42 иностранца. Ровно в полночь выход из зоны таможенного контроля окружили родственники и журналисты.Первым паспортный контроль прошел алматинец Артур Ковалевский. Он учился в Петах-Тикве. Говорит, в этом городе боевых действий не было, но рядом пролетали ракеты, а издалека доносился грохот взрывов.Люди в Израиле давно привыкли к нестабильной обстановке. А потому бомбоубежища там предусмотрены во всех госучреждениях и почти в каждом доме. Жители знают, что делать, когда начинают выть сирены, рассказывают казахстанцы.Нуржан и Саид вернулись из Хайфы. Там они стажировались в крупной клинике по программе «Болашак». Нуржан планировал пробыть на севере Израиля полгода, но пришлось прервать практику спустя три месяца.В компании Air Astana заверили: из аэропорта Тель-Авива забрали всех, кто хотел улететь в Казахстан. На борту были двое детей младше двух лет и восьмилетний ребенок, который летел один.За решительные действия членов экипажа благодарили аплодисментами. Пилоты тоже называют этот рейс очень опасным, но крайне необходимым. Его готовили больше суток.В авиакомпании также сообщили: дополнительных рейсов из Казахстана в Израиль пока не планируется.