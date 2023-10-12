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Эвакуированные из Израиля казахстанцы рассказали, что пережили

Просмотров:166 Опубликовано: Сегодня, 00:30
Эвакуированные из Израиля казахстанцы рассказали, что пережили
Кадр из видео/ КТК
В алматинском аэропорту сегодня ночью встречали специальный рейс из Тель-Авива, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на КТК.

В Казахстан прибыли 166 человек. Среди них не только наши граждане, но и иностранцы. Все они решили покинуть Израиль из-за обострившегося конфликта на Ближнем Востоке.

В зале аэропорта собрались родственники казахстанцев, которые возвращались из Израиля. Некоторые не виделись с близкими несколько месяцев.

По данным национального авиаперевозчика, на борту находились 166 пассажиров, в том числе 124 наших соотечественника и 42 иностранца. Ровно в полночь выход из зоны таможенного контроля окружили родственники и журналисты.

Первым паспортный контроль прошел алматинец Артур Ковалевский. Он учился в Петах-Тикве. Говорит, в этом городе боевых действий не было, но рядом пролетали ракеты, а издалека доносился грохот взрывов.

«Такого не ощущалось никогда! Звучала сирена, были ракетные удары, это все слышно было. Всех спускали в бомбоубежища», — сказал Артур Ковалевский.


Люди в Израиле давно привыкли к нестабильной обстановке. А потому бомбоубежища там предусмотрены во всех госучреждениях и почти в каждом доме. Жители знают, что делать, когда начинают выть сирены, рассказывают казахстанцы.

«Сирены были, испугались. Спрятались в бомбоубежище – комната у них есть. Где-то минут на 15-20 спрятались, потом перестало. Два-три раза было», — рассказала Айгуль Абдикерова.


Нуржан и Саид вернулись из Хайфы. Там они стажировались в крупной клинике по программе «Болашак». Нуржан планировал пробыть на севере Израиля полгода, но пришлось прервать практику спустя три месяца.

«Край города Хайфы – там уже расположена граница Ливана. Вот там действительно были – уже начались – столкновения военные, столкновения огнестрельные. Поэтому, если честно, для нас это уже психологическая давка была. Поэтому нам заранее дали код входа в бомбоубежища. Все это предоставлялось со стороны правительства Израиля», — сказал Нуржан Кайназаров.


В компании Air Astana заверили: из аэропорта Тель-Авива забрали всех, кто хотел улететь в Казахстан. На борту были двое детей младше двух лет и восьмилетний ребенок, который летел один.

За решительные действия членов экипажа благодарили аплодисментами. Пилоты тоже называют этот рейс очень опасным, но крайне необходимым. Его готовили больше суток.

«То, что касаемо людей, которые выполняли этот рейс: пилоты, бортпроводники. Хочется отметить высокую, скажем так, гражданскую позицию. То есть люди согласились лететь в не очень благополучный регион. Это было сделано на добровольной основе. Службы отрабатывали всевозможные нестандартные ситуации или потенциальные задержки, отклонения от рейса и так далее», — сообщил шеф-пилот авиакомпании Air Astana Олег Колесников.


В авиакомпании также сообщили: дополнительных рейсов из Казахстана в Израиль пока не планируется.



Источник: newtimes.kz
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