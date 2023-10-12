Токаев рассказал о договоренностях с Amazon, Google, Mastercard

"В первую очередь требуется нарастить наши вычислительные мощности. Поручаю правительству в течение двух лет обеспечить строительство дата-центров, специализирующихся на искусственном интеллекте. Для этого могут быть привлечены такие мировые игроки, как Amazon, Google, Mastercard и Citigroup. Во время недавней поездки в Нью-Йорк я встречался с руководством этих компаний, и были достигнуты соответствующие договоренности", - напомнил Касым-Жомарт Токаев.

"Большие данные - это, по сути, "топливо" для искусственного интеллекта. В Казахстане уже реализованы различные решения в этой сфере", - сказал Президент.

Выступая на на форуме Digital Bridge 2023 в Астане, Глава государства рассказал о достигнутых им договоренностях с руководством крупных компаний в США, передает корреспондент Tengrinews.kz.Президент заявил о важности последовательного укрепления цифровой инфраструктуры, назвав ее основой будущего прогресса цифровой индустрии и, в частности, искусственного интеллекта.Глава государства не обошел стороной и развитие экосистемы данных для искусственного интеллекта.