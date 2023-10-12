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"Сильно ускориться". Токаев поставил новый срок по внедрению 5G в Казахстане

Просмотров:198 Опубликовано: Сегодня, 11:08
"Сильно ускориться". Токаев поставил новый срок по внедрению 5G в Казахстане
Изображение от Freepik
Выступая на форуме Digital Bridge 2023 в Астане, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил срок по внедрению 5G в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Глава государства назвал полномасштабное развертывание сети 5G еще одним мощным импульсом для развития инноваций. Президент отметил, что в Казахстане этот процесс уже запущен.

"Ранее стояла задача до 2027 года охватить сотовой связью нового поколения все областные центры, однако в условиях стремительного развития технологий нам надо ускориться, причем серьезно ускориться.


Правительству надо завершить эту работу досрочно - до конца 2025 года", - поручил Касым-Жомарт Токаев.


Вместе с тем Президент подчеркнул, что перенос сроков не должен сказаться на качестве услуг.

"Важно обеспечить интернетом жителей самых отдаленных районов, задействовать возможность низкоорбитальных спутниковых систем для достижения этой цели. Правительству нужно всесторонне проработать этот вопрос, при необходимости внести изменения в законодательство", - заключил Токаев.


Источник: Tengrinews.kz
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