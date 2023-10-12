"Сильно ускориться". Токаев поставил новый срок по внедрению 5G в Казахстане

"Ранее стояла задача до 2027 года охватить сотовой связью нового поколения все областные центры, однако в условиях стремительного развития технологий нам надо ускориться, причем серьезно ускориться.

Правительству надо завершить эту работу досрочно - до конца 2025 года", - поручил Касым-Жомарт Токаев.

"Важно обеспечить интернетом жителей самых отдаленных районов, задействовать возможность низкоорбитальных спутниковых систем для достижения этой цели. Правительству нужно всесторонне проработать этот вопрос, при необходимости внести изменения в законодательство", - заключил Токаев.

Выступая на форуме Digital Bridge 2023 в Астане, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил срок по внедрению 5G в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.Глава государства назвал полномасштабное развертывание сети 5G еще одним мощным импульсом для развития инноваций. Президент отметил, что в Казахстане этот процесс уже запущен.Вместе с тем Президент подчеркнул, что перенос сроков не должен сказаться на качестве услуг.