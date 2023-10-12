Интересно ли Казахстану оружие, применяемое в войне России и Украины

"В том числе и применение современного оружия западных образцов. Сегодня эти образцы нами не рассматриваются, поскольку они очень дорогие. Мы ведем постоянный мониторинг цены и качества. И на основе этого подбираются соответствующие образцы, не уступающие по качеству", - сказал заместитель министра.

"На данный момент речь идет именно о санкциях, которые сейчас имеются по закупке (вооружения. - Прим.) российского производства, белорусского производства, а в рамках диверсификации мы рассматриваем и другие страны, которые были названы. Поэтому эта работа проводится", - сказал он.

Заместителя министра обороны Бакытбека Сыдыкова спросили, будет ли Казахстан изучать западное оружие, применяемое в войне России и Украины, передает корреспондент Tengrinews.kz.В кулуарах Сената журналисты спросили Сыдыкова о том, отслеживает ли Казахстан вооруженный конфликт России и Украины. Журналисты попросили оценить оружие, которое стороны применяют друг против друга, и сообщить, намерены ли наши Вооруженные силы закупать такое же у стран Европы и США, например Himars, Leopard и Abrams.Сыдыков отметил, что Минобороны постоянно отслеживает российско-украинский конфликт.Также Сыдыков сообщил, что на данный момент Казахстан закупает оружие у Турции, Китая и Сербии.