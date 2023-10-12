В Минэнерго озвучили новые подробности по строительству АЭС

"Согласно мировому опыту, строительство двухблочной АЭС большой мощности будет осуществляться примерно в течение 10-11 лет с момента принятия решения. При этом стоимость построенных в мире аналогичных станций составляла около $10-12 млрд", – пояснили в Минэнерго.

Строительство АЭС в Казахстане может обойтись в миллиарды долларов. Об этом LS сообщили в министерстве энергетики.По информации ведомства, стоимость возведения будет зависеть от многих факторов, таких как модель реализации проекта, условия финансирования, технология, мощность станции, местоположение и т.д.В министерстве добавили, что сроки реализации проекта и фактическая цена будут определены после выбора реакторной технологии до 2024 года. Ввод в эксплуатацию можно ожидать к 2035 году.Вместе с тем, согласно анализу специалистов, который озвучило LS Минэнерго, в случае размещения станции на берегу озера безвозвратные потери воды при эксплуатации будут ниже по сравнению с потерями от естественного испарения.Например, в 2021 году на озере Балхаш испарилось 18,9 куб. км воды. По расчетам, предоставленным Минэнерго LS, расходование воды от эксплуатации двухблочной АЭС составит около 63 млн куб. м воды в год, что равняется 0,32% от всех потерь озера.В Минэнерго отметили, что на данный момент ведут работу по изучению мирового опыта реализации данного проекта. Проводится анализ безопасности имеющихся на рынке реакторных технологий мировых производителей в соответствии с нормами безопасности Международного агентства по атомной энергии и требованиями мировых регуляторных органов по проектным критериям и обеспечению качества реактора.Для строительства АЭС в Казахстане рассматриваются легководяные реакторы с водой под давлением поколения 3 и 3+, проверенные на опыте строительства и успешной эксплуатации аналогичных станций.В качестве потенциальных поставщиков рассматриваются компании CNNC (Китай, реактор HPR-1000), "Росатом" (Россия, реакторы ВВЭР-1200, ВВЭР-1000), KHNP (Южная Корея, реактор APR-1400) и EDF (Франция, реактор EPR1200). С данными поставщиками ведутся углубленные переговоры по обсуждению предлагаемых условий по строительству АЭС.Вместе с тем в министерстве напомнили, что президент Касым-Жомарт Токаев инициировал проведение общенационального референдума по вопросу возведения данной станции в Казахстане, с предварительным проведением публичных обсуждений данного вопроса с народом.В Центральной избирательной комиссии в свою очередь уточнили в беседе с LS, что решение о назначении референдума выносится президентом через издание указа, в котором устанавливается дата и формулировка выносимых вопросов.Само мероприятие проводится в срок не ранее одного и не позднее трех месяцев со дня принятия решения о его назначения (указа). В исключительных случаях президент может установить иные сроки.