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ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Оформлять ДТП онлайн могут в Казахстане

Просмотров:435 Опубликовано: Сегодня, 14:22
Оформлять ДТП онлайн могут в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Казахстане могут начать оформлять происшествия на дорогах в режиме онлайн, передает корреспондент Tengrinews.kz. Речь идет о мелких дорожно-транспортных происшествиях, не повлекших гибель или увечья людей.

Об этом заявил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на встрече в рамках Международного технологического форума Digital Bridge в Астане.

"Мы, совместно с агентством по регулированию финансового рынка и МВД, проработали все, чтобы сделать возможным оформление ДТП, которые не повлекли увечий людей, в онлайн, без полицейских. То есть ты выходишь с машины, если поцарапал другую машину, снимаешь просто на камеру все, что произошло, отправляешь, и это все падает в страховые компании", - рассказала в ходе выступления на панельной сессии "Казахстан - IT-страна" Багдат Мусин.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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tim77712 (Посетители) Сегодня, 16:00
да ну и что решение адм суда страховая не попросит?
 
 

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