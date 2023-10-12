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"На изоленте". Казнет рассмешила табличка в аэропорту Алматы

Просмотров:368 Опубликовано: Сегодня, 15:13
"На изоленте". Казнет рассмешила табличка в аэропорту Алматы
Фото t.me/qumash_kz, Tengrinews.kz / Алихан Сариев
В социальных сетях распространяется фотография подвисшего знака с указанием гейта в аэропорту Алматы. Пользователи соцсети обеспокоились безопасностью пассажиров. На опасения ответили в пресс-службе воздушной гавани, передает Tengritravel.kz.

В Telegram-канале Qumash появилась фотография подвисшего знака с указанием гейта. Судя по снимку, табличка держится на изоленте.

"Кто-нибудь встречал любимую/любимого в аэропорту Алматы вчера? Хотим пожелать вам такие же крепкие отношения, как изолента, которая держит табличку в 7 гейт", - иронично подписали пост авторы.


Корреспондент редакции обратилась в пресс-службу аэропорта Алматы, чтобы узнать о причинах такого необычного решения фиксации знака.

"В терминале проводятся работы по модернизации и обслуживанию кабельной инфраструктуры. К сожалению, в процессе выполнения данных работ знак был временно поврежден. В настоящий момент знак восстановлен", - сообщили в компании.


К слову, в середине августа администрация алматинского аэропорта подверглась резкой критике казахстанцев из-за ряда проблем, в том числе и отсутствия дополнительных парковок. Свои многочисленные жалобы жители и гости города публиковали в соцсетях. Спустя чуть больше месяца пресс-служба аэропорта сообщила, что открыты дополнительные места для парковки автомобилей.


Источник: Tengrinews.kz
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