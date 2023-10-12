Пациент ударил ножом врача в Туркестанской области

"Пациент, находясь в очереди в УЗИ-кабинет, в ссоре нанес ножевое ранение врачу-рентгенологу. Потерпевший госпитализирован в больницу", - рассказали в МВД.

В Туркестанской области пациент ударил ножом врача, передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщили в МВД, инцидент произошел в частной клинике в поселке Аксукент Сайрамского района.На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".Подозреваемый 27-летний житель района задержан. В настоящее время он водворен в ИВС. Выясняются все обстоятельства произошедшего.