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Пациент ударил ножом врача в Туркестанской области

Просмотров:334 Опубликовано: Сегодня, 15:52
Пациент ударил ножом врача в Туркестанской области
фото: ia-centr.ru
В Туркестанской области пациент ударил ножом врача, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Как сообщили в МВД, инцидент произошел в частной клинике в поселке Аксукент Сайрамского района.

"Пациент, находясь в очереди в УЗИ-кабинет, в ссоре нанес ножевое ранение врачу-рентгенологу. Потерпевший госпитализирован в больницу", - рассказали в МВД.


На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

Подозреваемый 27-летний житель района задержан. В настоящее время он водворен в ИВС. Выясняются все обстоятельства произошедшего.


Источник: Tengrinews.kz
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