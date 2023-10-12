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Казахстан – совершенно точно лидер по цифровизации – Михаил Ломтадзе

Просмотров:194 Опубликовано: Сегодня, 16:20
Казахстан – совершенно точно лидер по цифровизации – Михаил Ломтадзе
фото: lsm.kz
Казахстан за несколько лет показывает феноменальные результаты цифровизации. Об этом сообщил глава Kaspi.kz Михаил Ломтадзе, передает LS.

"К примеру, госструктуры Эстонии просят Kaspi прийти в Эстонию и сделать их госуслуги удобнее, чем сейчас. Мне кажется, Kaspi точно может сделать это. Казахстан – совершенно точно лидер по цифровизации", – заявил он на форуме Digital Bridge.


В качестве аргумента Ломтадзе предложил проанализировать текущие результаты страны – уровень проникновения цифровых платежей и госуслуг.

"Документы можно уже иметь в мобильном приложении в цифровом формате, можно автомобиль переоформить за чашкой кофе, сидя в кафе, или зарегистрировать бизнес полностью онлайн. Можно налоги оплачивать онлайн, различные справки также получать. И все это сделано за несколько лет, потому что было желание государства сделать услуги как можно доступнее, и был бизнес, готовый предоставлять свои технологии и платформы, чтобы это реализовать. Сейчас очень мало стран, в которых это все можно сделать", – пояснил он.


Когда такими сравнениями думаешь, то понимаешь, что Казахстан на правильной траектории, подчеркнул глава компании.

"В Казахстане есть единороги, как Kaspi, есть огромное количество малых компаний, стартапы создаются. Нужно поддерживать это все, воспитывать таланты. В среднесрочной перспективе есть на это спрос, соответственно, эти компании будут продолжать развиваться. В долгосрочной перспективе самая важная инвестиция, которую можно сделать – это в образование, особенно в техноспециалистов, это даст самый большой результат. Компании, как мы, могут инвестировать в людей уже сейчас, чтобы создавать продукт и не терять время. А для нации главное – создать как можно больше разработчиков, IT-специалистов, которые будут создавать ценности для всей страны. Это то, что можно и нужно делать сейчас", – считает Ломтадзе.


Он также ответил на вопрос модератора о том, что нужно сделать Казахстану, чтобы войти в рейтинг топ-30 компаний FinTech.

"Если мы хотим быть в мировых отчетах и рейтингах, я предлагаю всем технологичным компаниям, таким как Kaspi, Freedom, и госорганам создать рабочую группу и прямо составить список этих рейтингов, затем регулярно предоставлять всю необходимую информацию их создателям. Иначе как международные компании могут составлять рейтинги, даже не спросив у нас ничего? Но по моему внутреннему ощущению, Казахстан совершенно точно лидер уже сейчас", – резюмировал он.


Источник: lsm.kz
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