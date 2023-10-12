Казахстан – совершенно точно лидер по цифровизации – Михаил Ломтадзе

"К примеру, госструктуры Эстонии просят Kaspi прийти в Эстонию и сделать их госуслуги удобнее, чем сейчас. Мне кажется, Kaspi точно может сделать это. Казахстан – совершенно точно лидер по цифровизации", – заявил он на форуме Digital Bridge.

"Документы можно уже иметь в мобильном приложении в цифровом формате, можно автомобиль переоформить за чашкой кофе, сидя в кафе, или зарегистрировать бизнес полностью онлайн. Можно налоги оплачивать онлайн, различные справки также получать. И все это сделано за несколько лет, потому что было желание государства сделать услуги как можно доступнее, и был бизнес, готовый предоставлять свои технологии и платформы, чтобы это реализовать. Сейчас очень мало стран, в которых это все можно сделать", – пояснил он.

"В Казахстане есть единороги, как Kaspi, есть огромное количество малых компаний, стартапы создаются. Нужно поддерживать это все, воспитывать таланты. В среднесрочной перспективе есть на это спрос, соответственно, эти компании будут продолжать развиваться. В долгосрочной перспективе самая важная инвестиция, которую можно сделать – это в образование, особенно в техноспециалистов, это даст самый большой результат. Компании, как мы, могут инвестировать в людей уже сейчас, чтобы создавать продукт и не терять время. А для нации главное – создать как можно больше разработчиков, IT-специалистов, которые будут создавать ценности для всей страны. Это то, что можно и нужно делать сейчас", – считает Ломтадзе.

"Если мы хотим быть в мировых отчетах и рейтингах, я предлагаю всем технологичным компаниям, таким как Kaspi, Freedom, и госорганам создать рабочую группу и прямо составить список этих рейтингов, затем регулярно предоставлять всю необходимую информацию их создателям. Иначе как международные компании могут составлять рейтинги, даже не спросив у нас ничего? Но по моему внутреннему ощущению, Казахстан совершенно точно лидер уже сейчас", – резюмировал он.