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Школьные туалеты решили оснащать закрытыми кабинками и бумагой в Казахстане

Просмотров:109 Опубликовано: Сегодня, 17:22
Школьные туалеты решили оснащать закрытыми кабинками и бумагой в Казахстане
Фото из открытых источников
На сайте "Открытые НПА" опубликован проект поправок в санитарно-эпидемиологические требования к объектам образования в Казахстане, передает Tengrinews.kz.

"(...) унитазы, умывальные раковины, средства для мытья и сушки рук, туалетную бумагу, держатели для туалетной бумаги, урны для сбора мусора. Для предшкольных классов объектов устанавливаются детские унитазы. Унитазы для обучающихся и воспитанников размещаются в закрытых кабинах с закрывающимися дверьми", - следует из документа.


В обосновании проекта поправок отмечаются многочисленные жалобы родителей на отсутствие туалетной бумаги, а также на отсутствие закрывающихся дверей в школах.

"Эти требования не являются ужесточающими требованиями, а носят уточняющий характер. Данные предложения были подготовлены с учетом анализа международных стандартов школ, а также соответствующих требований ВОЗ", - говорится в сравнительной таблице.


Публичные обсуждения проекта продлятся до 27 октября.

Ранее школьница Актау сняла видео в уборной учебного заведения и радостно сообщила, что в туалете наконец-то появились туалетная бумага и мыло. По словам девочки, после резонансного видео руководство школы пригрозило ей тем, что ее родителям будет выставлен штраф.


Источник: Tengrinews.kz
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