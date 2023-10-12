Более 1,2 миллиона женщин в Казахстане не имеют пенсионных начислений

"По данным которой Цифровой карты семьи (ЦКС), 2,8 миллиона женщин официально имеют работу, за них перечисляются обязательные пенсионные взносы, более 1 миллиона из них живут в сельской местности", - сообщила она.

"Таких женщин мы выявили 1 миллион 295 тысяч человек. Мы понимаем ситуацию по регионам и используя возможности ЦКС можем точечно предложить меры поддержки, направляя SMS с необходимой информацией. Такой подход мы уже начали реализовывать, трудоустроив 8,2 тысячи молодых казахстанцев", – сказала глава Минтруда.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала об обеспечении занятости женщин в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.В сфере информационных технологий работает порядка 46,5 тысячи женщин, 39 тысяч из них – это жительницы городов. Позиции, занимаемые ими в компаниях:- 11 процентов - руководители;- 30 процентов - специалисты;- 59 процентов - техники и вспомогательный персонал.Также были проанализированы данные незанятых женщин, то есть женщин, не имеющих пенсионных отчислений, при этом не проходящих обучение, не находящихся в декретном отпуске.