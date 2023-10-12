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На каких условиях казахстанцы смогут выкупить у государства арендное жилье - министр

Просмотров:129 Опубликовано: Сегодня, 19:33
На каких условиях казахстанцы смогут выкупить у государства арендное жилье - министр
© Sputnik / Абзал Калиев
АЛМАТЫ, 12 окт - Sputnik. Первоочередное право на выкуп арендного жилья будут иметь те люди, которые живут в этих квартирах пять лет, сказал министр промышленности Казахстана Канат Шарлапаев.

При этом министр отметил, что сроки определены пока предварительно.

Кроме того, сказал Шарлапаев, очень большой вопрос о стоимости, по которой казахстанцы будут выкупать арендное жилье.

"Сейчас мы ведем консультации, чтобы обеспечить выкуп этого жилья по балансовой стоимости, нежели по рыночной. Для того, чтобы облегчить финасовое бремя тех людей, которые проживают в этих квартирах", - сообщил он.


Шарлапаев подчеркнул, что пока "по окончательному воплощению в жизнь этого механизма говорить еще рано", поскольку поправки в мажилис передали только 17 сентября.

Некоторые казахстанцы встают в очередь на жилье по несколько раз и получают не одну квартиру, говорит министр. По правилам, каждые 5 лет человек может заново вставать в очередь на госжилье, пояснил Канат Шарлапаев. Из списка очередников могут исключить более 200 тысяч человек.

Арендное жилье - это госжилье, которое получают очередники. Они платят небольшую аренду, при этом квартиры остаются в собственности государства.


Источник: sputniknews.kz
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