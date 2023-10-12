На каких условиях казахстанцы смогут выкупить у государства арендное жилье - министр

"Сейчас мы ведем консультации, чтобы обеспечить выкуп этого жилья по балансовой стоимости, нежели по рыночной. Для того, чтобы облегчить финасовое бремя тех людей, которые проживают в этих квартирах", - сообщил он.

АЛМАТЫ, 12 окт - Sputnik. Первоочередное право на выкуп арендного жилья будут иметь те люди, которые живут в этих квартирах пять лет, сказал министр промышленности Казахстана Канат Шарлапаев.При этом министр отметил, что сроки определены пока предварительно.Кроме того, сказал Шарлапаев, очень большой вопрос о стоимости, по которой казахстанцы будут выкупать арендное жилье.Шарлапаев подчеркнул, что пока "по окончательному воплощению в жизнь этого механизма говорить еще рано", поскольку поправки в мажилис передали только 17 сентября.Некоторые казахстанцы встают в очередь на жилье по несколько раз и получают не одну квартиру, говорит министр. По правилам, каждые 5 лет человек может заново вставать в очередь на госжилье, пояснил Канат Шарлапаев. Из списка очередников могут исключить более 200 тысяч человек.Арендное жилье - это госжилье, которое получают очередники. Они платят небольшую аренду, при этом квартиры остаются в собственности государства.