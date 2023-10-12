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Украина выдала Казахстану подозреваемого в руководстве финпирамидой

Просмотров:201 Опубликовано: Вчера, 21:39
Украина выдала Казахстану подозреваемого в руководстве финпирамидой
Кадр из видео
Подозреваемого в руководстве финпирамидой экстрадировали из Украины в Астану, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры.

"Офисом генерального прокурора Украины удовлетворен запрос Генеральной прокуратуры Казахстана о выдаче гражданина, разыскиваемого по подозрению в руководстве финансовой пирамидой LIDER.

Он подозревается в руководстве и организации незаконной схемы привлечения денежных вкладов граждан в лжепроекты в целях хищения чужого имущества в период с 2017 по 2019 год.

В результате преступных действий более 240 потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 1,2 миллиарда тенге", - говорится в заявлении ведомства.


После совершения преступлений, по данным прокуроров, он скрылся от органов уголовного преследования и был объявлен в международный розыск.

В августе 2023 года подозреваемый задержан правоохранительными органами Украины.

Сотрудниками Генеральной прокуратуры, Интерпола МВД при содействии Министерства иностранных дел Казахстана подозреваемый экстрадирован из Украины для привлечения к уголовной ответственности.

В настоящее время он водворен в следственный изолятор Астаны.

В Генпрокуратуре пояснили, что в случае доказательства вины ему грозит наказание - от 5 до 12 лет лишения свободы.


Источник: Tengrinews.kz
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