Нигде не работавшие казахстанцы на какую пенсию смогут рассчитывать?

Если казахстанец не работал и, соответственно, не накопил на пенсию, то он все равно может рассчитывать на минимальную выплату от государства. Как ее можно увеличить, узнали журналисты NUR.KZ.



Пенсионная система Казахстана многоуровневая. Она представляет из себя государственную базовую пенсионную выплату, пенсию по возрасту (солидарную) или за выслугу лет, а также выплаты за счет собственных накоплений.



При этом, государственная часть пенсии рассчитывается с учетом трудового стажа. Но в стране есть трудоспособные граждане, которые по разным причинам нигде и никогда официально не работали.



Совсем без содержания такие пенсионеры в старости не останутся, они могут рассчитывать как минимум на базовую пенсию. Ее размер может зависеть не только от того, сколько работал получатель.



Какие периоды входят в стаж участия в пенсионной системе



Так, в 206 статье статье Соцкодекса указано, что при наличии 10 и менее лет стажа участия в пенсионной системе либо его отсутствии государственная базовая пенсионная выплата в 2023 году предоставляется в размере 60% от прожиточного минимума (ПМ), или 24 341 тенге.



Напомним, что с 2024 года минимальный размер базовой пенсии будет равен 65% от ПМ. В деньгах это, возможно, составит 28 215 тенге. А в 2025 году он вырастет до 70% от прожиточного минимума.



При этом в стаж участия в пенсионной системе для назначения базовой пенсионной выплаты входят не только периоды трудовой и предпринимательской деятельности.



В него, например, также засчитывается время ухода неработающей матери или неработающего отца (при осуществлении им фактического ухода) за малолетними детьми, но не более чем до достижения каждым ребенком возраста трех лет в пределах 12 лет в общей сложности.



То есть неработающая женщина, которая посвятила всю свою жизнь семье и детям, при назначении пенсии для увеличения ее размера может предоставить свидетельства о рождении детей или другие подтверждающие документы.



Также в стаж засчитывается время ухода за ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет, за лицом с инвалидностью первой группы, одиноким лицом с инвалидностью второй группы и пенсионером по возрасту, нуждающимися в посторонней помощи, а также за престарелым, достигшим 80 лет.



Туда же входят периоды воинской службы, получения социальной выплаты по случаю потери дохода в связи с ограничениями деятельности на период действия чрезвычайного положения, ограничительных мероприятий и другие.



Могут ли назначить солидарную пенсию



В трудовой стаж для назначения пенсионных выплат по возрасту также входят подобные периоды, даже больше – в него засчитывается и обучение по специальности. Но размер выплаты зависит от среднемесячного дохода, учтенного в качестве объекта исчисления обязательных пенсионных взносов.



А если пенсионер никогда и нигде официально не работал, значит у него не было официальной зарплаты, нет накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, и для расчета солидарной пенсии даже нет основы. Соответственно, она назначена не будет.



При этом, если есть хоть небольшой трудовой стаж до и после 1998 года, можно претендовать на соответствующую пенсионную выплату по возрасту.



Когда назначается накопительная пенсия



Ну и для назначения пенсионной выплаты за счет обязательных пенсионных взносов нужно иметь накопления в пенсионном фонде, что невозможно, если пенсионер никогда официально не работал и не получал с зарплату, с которой были удержаны и перечислены эти взносы.



При этом у человека могут быть накопления, сформированные из добровольных пенсионных взносов. За счет них выплаты можно оформить даже раньше наступления утвержденного законом пенсионного возраста. Таким образом, даже если казахстанец никогда не работал и, соответственно, не накопил ни трудовой стаж, ни пенсионные взносы, то он может рассчитывать на минимальную базовую пенсию, размер которой зависит от прожиточного минимума, установленного на соответствующий год.