Альпинисты упали с высоты в Астане: есть погибший

"По факту падения рабочих на строительном объекте начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".

До приезда бригады скорой медицинской помощи один рабочий скончался на месте, остальные трое госпитализированы. Проводится расследование", - сообщили в ДП Астаны.

На одной из строительных площадок Астаны четверо промышленных альпинистов сорвались с высоты, передает корреспондент Tengrinews.kz.В редакцию обратились читатели, которые сообщили, что инцидент произошел днем 12 октября на территории одного строящегося жилого комплекса. Согласно предоставленной информации, люди сорвались с альпинистского снаряжения с девятого этажа при проведении высотных работ. Среди них трое альпинистов 1999 года рождения и еще один - 2002 года рождения. Отмечается, что 24-летний рабочий от полученных травм скончался на месте.В этой связи редакция Tengrinews.kz обратилась за комментариями в полицию. Столичные правоохранители подтвердили, что такой факт имел место.