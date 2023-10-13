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Альпинисты упали с высоты в Астане: есть погибший

Просмотров:427 Опубликовано: Сегодня, 08:14
Альпинисты упали с высоты в Астане: есть погибший
Иллюстративное фото ©️ Tengrinews.kz
На одной из строительных площадок Астаны четверо промышленных альпинистов сорвались с высоты, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В редакцию обратились читатели, которые сообщили, что инцидент произошел днем 12 октября на территории одного строящегося жилого комплекса. Согласно предоставленной информации, люди сорвались с альпинистского снаряжения с девятого этажа при проведении высотных работ. Среди них трое альпинистов 1999 года рождения и еще один - 2002 года рождения. Отмечается, что 24-летний рабочий от полученных травм скончался на месте.

В этой связи редакция Tengrinews.kz обратилась за комментариями в полицию. Столичные правоохранители подтвердили, что такой факт имел место.

"По факту падения рабочих на строительном объекте начато досудебное расследование по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса "Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ".


До приезда бригады скорой медицинской помощи один рабочий скончался на месте, остальные трое госпитализированы. Проводится расследование", - сообщили в ДП Астаны.


Источник: Tengrinews.kz
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