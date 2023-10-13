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"Не оставлять слепых зон". Глава МВД дал поручение по камерам в школах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 10:18
"Не оставлять слепых зон". Глава МВД дал поручение по камерам в школах
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Глава МВД дал поручение по камерам в школах, передает Tengrinews.kz. со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В МВД сообщили о снижении уголовных правонарушений, совершенных в общественных местах, в том числе на улицах. По официальным данным, сократилось количество грабежей, разбойных нападений и хулиганств. Улучшена раскрываемость корыстно-насильственных преступлений.

Отдельно рассмотрена работа по противодействию детской преступности. Глава МВД Ержан Саденов акцентировал внимание на усиление контроля за безопасностью в школах.

"Он поручил руководителям территориальных подразделений охватить учебные заведения камерами видеонаблюдения и тревожными кнопками, вывести их в ЦОУ и не оставлять слепых зон, полностью пересмотреть и усовершенствовать работу инспекторов по делам несовершеннолетних, задействовать в работу по обеспечению и защите прав детей оперуполномоченных, участковых инспекторов и патрульную службу, проводить комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних", - говорится в сообщении пресс-службы МВД Казахстана.


В МВД также отметили о снижении количества ДТП на четыре процента, погибших в результате аварий на дорогах - на два процента.

Ержан Саденов обратил внимание на вопрос обеспечения безопасности водителей электросамокатов и мопедов. С 1 сентября за нарушения правил дорожного движения привлечены к ответственности 2079 самокатчиков и 4838 водителей мопедов.

"Одним из ключевых направлений работы ведомства названа борьба с наркопреступностью. С начала года по этой линии полицейскими проведено семь тысяч профилактических мероприятий. На территории страны заблокировано 2700 наркосайтов. Выявлено 343 факта сбыта наркотических веществ с использованием электронных информационных ресурсов", - отмечает пресс-служба Министерства внутренних дел.


Глава МВД Ержан Саденов назвал приоритетным расширение систем видеонаблюдения. По данным ведомства, благодаря камерам в этом году раскрыто около восьми тысяч преступлений и пресечено более 400 тысяч административных правонарушений.

Начальникам департаментов поручено усилить контроль за соблюдением законности и дисциплины среди личного состава, совершенствовать кадровую политику и на местах активизировать профилактическую работу.


Источник: Tengrinews.kz
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