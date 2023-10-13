Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Пятница, 13 Октября
+12...+15
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 475.78 KZT
  • €1 = 505.18 KZT
  • 1 RUB = 4.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана

Споры вокруг ношения хиджабов прокомментировали в Минюсте

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:11
Споры вокруг ношения хиджабов прокомментировали в Минюсте
Фото из открытых источников
В кулуарах офиса партии Amanat 13 октября вице-министр юстиции Алма Муканова прокомментировала споры вокруг вопроса о ношении хиджабов в общественных местах, сообщает Zakonz.kz.

Вице-министр отметила, что этот вопрос порождает много дискуссий. Международная практика его решения разнится: есть страны, которые запрещают носить хиджаб в общественных местах, есть те, которые разрешают.

"Если даже обратиться к практике наших близлежащих соседних стран – Узбекистана, Кыргызстана, у них уже в парламенте достаточно бурно обсуждаются эти вопросы. Насколько я помню, некоторые соседи уже узаконили запрет. Здесь речь идет о том, что у нас само право вероисповедания никоим образом не попирается, это конституционное право. Но есть еще ряд норм, которые могут быть внесены. Запреты, например, если это не будет отвечать вопросам общественной безопасности. Этот момент тоже необходимо учитывать. В целом, если такой вопрос поднимается, и соответствующие нормы поступят к нам на рассмотрение, мы это с правовой точки зрения еще раз дополнительно изучим". Алма Муканова


Алма Муканова также прокомментировала запрет на ношение хиджабов в школах. По ее словам, приказ этот проверяли несколько раз.

"Но он не отменялся, он действующий. Уже не одно должностное лицо по данному поводу высказывалось: в первую очередь мы должны учитывать, что в Конституции мы объявили себя светским государством. И должны придерживаться канонов светского государства. Тем более в общественных местах, организациях, на госслужбе". Алма Муканова


Председатель ДУМК, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы в кулуарах Дворца мира и согласия 11 октября объяснил, как поступать школьницам, которые хотят носить хиджаб.


Источник: zakon.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2023 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Баглан Айдашов, главный редактор: Хапина С.И.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика