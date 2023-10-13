Споры вокруг ношения хиджабов прокомментировали в Минюсте

"Если даже обратиться к практике наших близлежащих соседних стран – Узбекистана, Кыргызстана, у них уже в парламенте достаточно бурно обсуждаются эти вопросы. Насколько я помню, некоторые соседи уже узаконили запрет. Здесь речь идет о том, что у нас само право вероисповедания никоим образом не попирается, это конституционное право. Но есть еще ряд норм, которые могут быть внесены. Запреты, например, если это не будет отвечать вопросам общественной безопасности. Этот момент тоже необходимо учитывать. В целом, если такой вопрос поднимается, и соответствующие нормы поступят к нам на рассмотрение, мы это с правовой точки зрения еще раз дополнительно изучим". Алма Муканова

"Но он не отменялся, он действующий. Уже не одно должностное лицо по данному поводу высказывалось: в первую очередь мы должны учитывать, что в Конституции мы объявили себя светским государством. И должны придерживаться канонов светского государства. Тем более в общественных местах, организациях, на госслужбе". Алма Муканова

В кулуарах офиса партии Amanat 13 октября вице-министр юстиции Алма Муканова прокомментировала споры вокруг вопроса о ношении хиджабов в общественных местах, сообщает Zakonz.kz.Вице-министр отметила, что этот вопрос порождает много дискуссий. Международная практика его решения разнится: есть страны, которые запрещают носить хиджаб в общественных местах, есть те, которые разрешают.Алма Муканова также прокомментировала запрет на ношение хиджабов в школах. По ее словам, приказ этот проверяли несколько раз.Председатель ДУМК, верховный муфтий Наурызбай кажы Таганулы в кулуарах Дворца мира и согласия 11 октября объяснил, как поступать школьницам, которые хотят носить хиджаб.