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Астанчанка устроила хакерскую атаку на электронную очередь в детсад

Просмотров:229 Опубликовано: Сегодня, 17:31
Астанчанка устроила хакерскую атаку на электронную очередь в детсад
Фото из открытых источников
Астанчанка наняла хакеров для атаки на электронную очередь в детский сад для получения направления в дошкольную организацию. Об этом сообщили в пресс-службе столичного суда, передает Tengrinews.kz.

В суде пояснили, что астанчанка С. подала гражданский иск к ТОО о восстановлении нарушенных прав. Иск она мотивировала тем, что получила направление через портал в детский сад, однако в дальнейшем ее личный кабинет был заблокирован.

Истица обратилась в суд с требованием о восстановлении нарушенных прав и потребовала обязать ответчика разблокировать личный кабинет и восстановить ее очередь в детский сад.

В суде установили, что госучреждение запустило цифровой сервис для равных и прозрачных условий при получении направлений в дошкольные организации города.

"Истец была осведомлена об условиях оказания государственных услуг и в договоре публичной оферты согласилась с ним. Однако впоследствии она нарушила правила оказания государственной услуги и договора, воспользовалась услугами третьих лиц для получения направления в дошкольную организацию, передав им учетные данные от личного кабинета информационной системы.


Из представленного электронного досье установлено, что для получения направления в дошкольную организацию в интересах истца осуществились действия третьими лицами с применением хакерской атаки на интернет-портал", - пояснили в суде.


На судебном заседании астанчанка подтвердила, что передала свои учетные данные третьим лицам.

Решением межрайонного суда по гражданским делам Астаны в удовлетворении иска астанчанке отказали.

Решение суда сторонами не обжаловалось и вступило в законную силу.


Источник: Tengrinews.kz
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