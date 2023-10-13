Астанчанка устроила хакерскую атаку на электронную очередь в детсад

"Истец была осведомлена об условиях оказания государственных услуг и в договоре публичной оферты согласилась с ним. Однако впоследствии она нарушила правила оказания государственной услуги и договора, воспользовалась услугами третьих лиц для получения направления в дошкольную организацию, передав им учетные данные от личного кабинета информационной системы.

Из представленного электронного досье установлено, что для получения направления в дошкольную организацию в интересах истца осуществились действия третьими лицами с применением хакерской атаки на интернет-портал", - пояснили в суде.

Астанчанка наняла хакеров для атаки на электронную очередь в детский сад для получения направления в дошкольную организацию. Об этом сообщили в пресс-службе столичного суда, передает Tengrinews.kz.В суде пояснили, что астанчанка С. подала гражданский иск к ТОО о восстановлении нарушенных прав. Иск она мотивировала тем, что получила направление через портал в детский сад, однако в дальнейшем ее личный кабинет был заблокирован.Истица обратилась в суд с требованием о восстановлении нарушенных прав и потребовала обязать ответчика разблокировать личный кабинет и восстановить ее очередь в детский сад.В суде установили, что госучреждение запустило цифровой сервис для равных и прозрачных условий при получении направлений в дошкольные организации города.На судебном заседании астанчанка подтвердила, что передала свои учетные данные третьим лицам.Решением межрайонного суда по гражданским делам Астаны в удовлетворении иска астанчанке отказали.Решение суда сторонами не обжаловалось и вступило в законную силу.