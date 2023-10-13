Боранбаева этапировали в учреждение средней безопасности

"Указанное вами лицо убыло из учреждения ЕЦ-166/1 11 октября и с 12 октября отбывает наказание в учреждении средней безопасности №7 (поселок Гранитный) ДУИС по Акмолинской области. Впервые осужденные лица направляются для отбывания наказания в учреждения средней безопасности", - сообщили в КУИС.

Осужденного бизнесмена Кайрата Боранбаева этапировали в колонию средней безопасности в Акмолинской области, передает корреспондент Tengrinews.kz.Информацию предоставили в пресс-службе Комитета уголовно-исполнительной системы МВД в ответе на официальный запрос корреспондента Tengrinews.kz.Напомним, что марте прошлого года Агентство по финансовому мониторингу начало расследование в отношении Кайрата Боранбаева по факту хищения средств в особо крупном размере в квазигосударственном секторе. 17 марта в столичном суде сообщили, что Кайрат Боранбаев взят под стражу.31 марта суд признал Кайрата Боранбаева виновным по статьям Уголовного кодекса:- 28, часть 5 ("Пособничество в совершении преступления". - Прим.);- 189, часть 4, пункт 2 ("Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, в особо крупном размере". - Прим.);- 218, часть 3, пункт 3 ("Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем, совершенная группой лиц в крупных размерах". - Прим.).Его приговорили к восьми годам лишения свободы.Позже постановлением судебной коллегии по уголовным делам суда Астаны от 29 июня был отменен приговор в отношении Кайрата Боранбаева и других подсудимых по его делу: Романа Наханова и Тайыра Жанузака. Уголовное дело должны были рассмотреть в апелляционном порядке по правилам суда первой инстанции.15 сентября по итогам апелляции Кайрат Боранбаев признан виновным, ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы. У Боранбаева конфисковали в доход государства коммерческое помещение с земельным участком в Алматы стоимостью 686 миллионов тенге, а также денежные средства - около 2 миллиардов тенге.Еще несколько активов на 90 миллиардов тенге Боранбаев добровольно передал государству, в том числе нефтяное месторождение, газораспределительную компанию, гостиничные и торгово-развлекательные комплексы.