"Какой-то плевок в лицо": актюбинцев возмутили велодорожки за миллиард

"В ноябре прошлого года дорожки проложили, уже снег был. Я возмущался: "Ребят, зачем зимой это делать, если можно отложить до весны?" Как мне подрядчик сказал, ему надо осваивать сумму, которую ему выделили в тот год независимо, какие погодные условия. На следующий год покрытие дало дефекты. То там дорожка начала крошиться, то где-то просела. Год всего прошел. Весной мы встретились в акимате с подрядчиком, где он обещал устранить все эти неполадки. Порядка трехсот метров заменить обещал. Но на деле метров 30 только поменял бетона, остальное он просто покрасил. А асфальт как сыпался, так и сыпется", - рассказывает велоактивист Юрий Куликов.

"Весной к нам приезжал посол из Нидерландов, я его вывел на прогулку на велосипедах по нашим дорожкам. Как дипломат он, конечно, не мог высказаться. По мимике мы поняли его реакцию... И он был удивлен, когда узнал, что нашу велодорожку красят весной и осенью. Он сделал замечание, что у них делают просто из красного асфальта раз и навсегда", - говорит актюбинский велосипедист.

"Это какой-то плевок нам в лицо! Миллиард 300 миллионов тенге. На эти деньги можно было бы сделать хотя бы меньше, но качественно все. Нам обещали закольцевать город. Сделать Жилгородок, Батыс, восьмой, одиннадцатый, двенадцатый микрорайоны, чтобы эта была вся цепь такая. Но эта цель просто ушла в сторону Жанаконыс (пригородный поселок близ Актобе. - Прим.), - высказывается велоактивист.

Велосипедистов из Актобе возмутило качество дорожек, на которые потратили больше миллиарда тенге из бюджета, передает корреспондент Tengrinews.kz.Житель Актобе Юрий Куликов передвигается по городу исключительно на велосипеде. Несколько лет назад он лично поднимал вопрос о необходимости строительства в Актобе велодорожек. В 2021 году его предложение поддержал тогда еще аким города Асхат Шахаров (нынешний аким Актюбинской области. - Прим.). В том же году, по словам Юрия, из бюджета выделили один миллиард 300 миллионов тенге на реализацию проекта. Но активист не ожидал, что на деле получится не так, как хотелось.Большие претензии у велосипедиста и к качеству покраски велодорожек. Во многих местах из-за пыли и грязи они уже потеряли цвет.Юрий Куликов понимает, что в Актобе не будет таких велодорожек, как в Нидерландах, но задается вопросом, почему так беспечно в его городе тратятся деньги.В акимате сообщили, что строительство велодорожек ведет алматинская компания. Завершить работы планируется в следующем году. По данным местных чиновников, больше половины из выделенной суммы подрядчик уже освоил."Подрядчик, у него опыт работы имеется. Это алматинская компания. В 2021 году было построено 1,5 километра. В 2022-м – 8,5 километров, в этом году обустройство велодорожек идет полным ходом. На сегодняшний день построено 24 000 квадратных метров. Это примерно 6,5 километра. Сумма договора - 1 миллиард 300 миллионов тенге. На сегодня было освоено около 800 миллионов", - ответил заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Серик Даулетов.