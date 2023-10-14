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Казахстанцы стали тратить на еду больше, а есть меньше

Просмотров:226 Опубликовано: Сегодня, 09:06
Казахстанцы стали тратить на еду больше, а есть меньше
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в Казахстане увеличились расходы на питание, передает Tengrinews.kz со ссылкой на телеграм-канал Первого кредитного бюро DataHub.

"Казахстанцы стали тратить на еду больше, а есть меньше. За девять месяцев в розницу было продано продовольствия на 4,24 триллиона тенге. В фактических ценах к тому же периоду 2022 года рост составил 10,8 процента (411,8 миллиарда тенге). А вот количество продтоваров, реализованных через розничные сети, сократилось на 6,4 процента", - говорится в документе.


Казахстанцы стали тратить на еду больше, а есть меньше


Аналитики подсчитали, что в денежном выражении розничные продажи продовольствия в январе-сентябре без поправки на инфляцию, за редким исключением, растут всегда. Тогда как в количественном - падают три года подряд.

"То есть не так давно были времена, когда казахстанцы и тратили больше, и ели больше. Не то что сейчас", - сообщает DataHub.


Также уточняется, что в январе-сентябре спад количества проданных в розницу продтоваров наблюдался в 14 регионах. Из их числа в деньгах продажи выросли в девяти.

Республиканскому тренду во всем следует Астана. Тогда как Алматы не совсем - тут и тратят на еду больше, и едят больше.


Источник: Тengrinews.kz
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