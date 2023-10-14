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Между Казахстаном и Евросоюзом будет расширено воздушное сообщение

Просмотров:149 Опубликовано: Сегодня, 11:25
Между Казахстаном и Евросоюзом будет расширено воздушное сообщение
Фото: pixabay
На встрече с Европейской комиссией по безопасности полетов обсужден проект "Горизонтального соглашения" о расширении воздушного сообщения между Республикой Казахстан и Европейским союзом, сообщает Zakon.kz.

По информации Комитета гражданской авиации МТ РК, в настоящее время в отношении казахстанских авиакомпаний отсутствуют ограничения на выполнение регулярных рейсов в страны Европейского союза – авиакомпании "Эйр Астана" и SCAT имеют право выполнять регулярные полеты в страны Европы.

Проведена встреча с заместителем руководителя Дирекции Европейской комиссии г-ном Клаусом Гейлем, в ходе которого был обсужден проект "Горизонтального соглашения" о воздушном сообщении между Казахстаном и Европейским союзом. Стороны отметили достигнутый прогресс в рамках проводимой работы по согласованию проекта Соглашения и договорились продолжить работу по его подписанию.

"Подписание "Горизонтального соглашения" даст возможность расширить воздушное сообщение между Республикой Казахстан и странами Европейского союза, что в свою очередь будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, экономического и делового сотрудничества", – рассказали в администрации КГА МТ РК.


Между Казахстаном и Евросоюзом будет расширено воздушное сообщение

Фото: КГА МТ РК


Вопросы безопасности полетов и "Горизонтальное соглашение" обсудили на встрече делегации Комитета гражданской авиации МТ РК и АО "Авиационная администрация Казахстана" под руководством Талгата Ластаева и Каталина Раду. В ней приняли участие представители посольства Республики Казахстан в Бельгии, члены Европейской комиссии, Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и авиационных властей стран членов ЕС (Ирландия, Кипр) по вопросам безопасности полетов и "Горизонтального соглашения".

"Во время встречи с председателем КГА МТ РК Талгатом Ластаевым и членами казахстанской делегации представлен обзор проведенной работы за прошедший год. Мероприятие было проведено на экспертном уровне. Обсуждены вопросы по направлениям летной эксплуатации, летной годности, лицензирования авиаперсонала, систем менеджмента качества и управления безопасностью полетов", - сообщили в КГА МТ РК.


Председатель Комитета по безопасности полетов Европейской комиссии Питер Бомбэй положительно оценил предпринимаемые меры авиационными властями Казахстана по устранению ранее выявленных нарушений и рекомендаций по вопросам безопасности полетов.

В завершение встречи отмечены направления, по которым необходимо будет усилить работу.

Тесное взаимодействие КГА и ААК с представителями Европейской комиссии будет продолжено для повышения уровня обеспечения безопасности полетов в Казахстане.

В начале октября Китай запустил грузовые рейсы в Европу с технической посадкой в Казахстане.




Источник: Zakon.kz
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