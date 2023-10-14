В каких городах Казахстана питьевая вода наихудшего качества

"Мы проводим рейтинг не только по качеству воды, но и по качеству жизни, один из показателей является показатель водообеспеченности наши городов. В нашем рейтинге участвуют 26 города, а также порядка 7 моногородов. Порядка 100 показателей. В рейтинге есть показатели теплоснабжения, водоотведения. К слову, водоотведение тоже влияет на качество воды. В этих 26 городах проживают 86% городского населения, то есть, если в целом по стране проживают чуть более 12 млн городского населения, из них 10,5 млн людей проживаю в этих городах, которые мы оценили", — сказал заместитель директора Центра региональных исследований Азамат Сабенов.

Для начала эксперт обозначил, что такое централизованное водоснабжение.

"Это не только, когда у вас от одного источника подпитывается весь город и все площади, которые там имеются, это еще означает, что у вас должен быть улучшенный контроль воды, которые люди потребляют, промышленные предприятия, защита природных источников от загрязнения, обязательно должна проводиться модернизация трубопроводной системы, должны строго соблюдаться санитарные нормы — это в широком понятии и есть централизованное водоснабжение", — сказал он.

Кто в аутсайдерах

"Мы выделили восемь городов с наименьшими баллами по итогам опроса 2023 года, например, Кокшетау оказался на самом последнем месте. При этом в Кокшетау 100% централизованное водоснабжение. В 2022 году оценка была 2,59, в этом году 1,95", — сказал Азамат Сабенов.

Личный эксперимент

"Здесь изображена вода из-под крана, а справа вода бутилированная. Такую желтую воду жители Кокшетау в течение нескольких лет наблюдают, кто-то говорит, в течение 10-летий употребляют. История этой фотографии следующая. Я сам был в городе Кокшетау и проводил этот соцопрос. По версии жителей, постоянные говорили, из тех проблем, что есть в городе — у нас плохая вода. Часто такой комментарий я встречал, мне стало интересно, я решил сфотографировать два стакана с водой, чтобы было понятно. Качество воды настолько плохое, что люди боятся стирать в ней одежду белого цвета", — говорит эксперт Азамат Сабенов.

"С точки зрения экономики, это будет означать рост заболеваемости в наших городах. Миграция населения в благополучные населенные пункты, увеличение расходов на систему здравоохранения. Еще возможны угрозы дефицита воды в наших городах, потому что сельское населения о котором мы говорим, 26% сельского населения живет вокруг городов Казахстана, у нас происходит такая урбанизация городская и субурбанизация. То есть, люди, которые не могут жить в городе из-за дороговизны квартир, они осваивают близлежащее пространство и у нас 26% сельского населения сосредоточены вокруг городов Казахстана. У нас локально будут возникать точки, которые будут потреблять воду, с учетом того, что Казахстан является вододефицитным регионом, мы зависим от источников воды, от наших соседей. И вообще у нас многие города находятся на реках, которые от их объемах зависят в ом числе от Китая — тот же Иртыш, в случае чего у нас могут возникнуть проблемы, не только в части здравоохранения, но и экономики", —сказал Азамат Сабенов.

Как нейросеть видит будущее водоснабжение в Казахстане

"В этом году была встреча с моногородами по поводу износа инфраструктуры, где мы тоже высказывали мнение людей. Например, та ситуация, которая была в Экибастузе по итогам всего, накануне людям говорили то, что у них ГЭС и система теплоснабжения находится в плачевном состоянии, это было накануне всей этой проблемы. Мы контактируем с центральными и местными государственными органами, и результаты этого вы видите", — сказал Азамат Сабенов.

"Тут еще проблема не в том, что вода, которая поставляется в дома, некачественная, но и еще и канализация никакая, это, по мнению жителей",— сказал Азамат Сабенов.

Жители и КСК должны следить за состоянием внутридомовых сетей

"Где сильные эксплуатирующие компании дома, там таких проблем нет. Мы сейчас говорим о качестве воды у потребителей, вот мы говорим о разделении эксплуатационной ответственности сетей. За внутридомовые сети отвечают КСК и жители этого дома, худо-бедно на магистральных линиях, очистные работы по очистке сетей по их дезинфекции проводятся постоянно, потому что, на конечных точках, состояние воды, выходящей на водоканалах, всегда мониторит СЭС. Есть регламент обора проб на качество воды, есть анализы, которые проводятся ежечасно, раз в сутки, раз в неделю. На сегодняшний день, регламентировано СЭС к анализу более 19 показателей по питьевой воды, и в случае ухудшения качества воды, водоканалу выставляется штрафные санкции, привлекаются к ответственности, но никто и никогда не мониторит состояние инженерных сетей самих домов. Везде могут быть старые трубы, там, где не замены труб, дезинфекции, промывки постоянно, есть застой воды, там всегда будет ухудшение воды. То есть, нет разбора воды, может быть летом все повыезжали в отпуска и вода застаивается, обязательно будет ухудшение качества, обязательно буде плохой запах, могут быть кишечные инфекции, это система и за ней нужно следить точно также, как водоканал следит за своими системами", — сказала главный специалист отдела водоснабжения и ливневой канализации ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Астаны" Ирина Першина.

На всех жителей Астаны всего одно водохранилище

"По опыту скажу, что астанинского водохранилища, в принципе, я думаю, если даст Бог и Казводхоз все-таки выполнит свои обязательства и проведет его очистку. Проектная мощность астанинского водохранилища 410 млн кубических метров, эксплуатируется оно с 1969 года, оно было построено специально для водоснабжения Астаны. Это республиканская собственность, балансодержатель — Казводхоз, Комитет по водным ресурсам. С 1969 года его не чистили ни разу", — сказала Ирина Першина.

"Мы говорим о том, что идет хорошее заиливание, у него нет других источников подпитки, кроме как паводковые и дождевые воды. В этом году у нас паводков практически не было, снег весь вымерз и ушел, воды в астанинском водохранилище очень мало. Мы сейчас возвращаемся к ситуации 2019 года, сейчас стоит теплая осень, объем водохранилища на сегодняшний день заполнен на 70%, и там есть чудная сине-зеленая водоросль, которая при достаточном прогревании воды начинает цвести. Я у себя в квартире столкнулась, когда я открываю кран горячей воды, вода пахнет дустом. Это, оказывается, сине-зеленая водоросль. Холодная вода никак на нее не реагирует, а горячая вода, да. Была у нас ситуация в 2019 году", — отметила она.

"Там было и Бузулукское водохранилище и еще ряд других, но это очень далеко и вода будет стоить дорого. На сегодня мы разрабатываем проект по строительству резервного источника на случай ЧС в астанинском водохранилище. Здесь будет использовано Нуринское водохранилище, запас воды в нем достаточный, опять же по требованиям Экологического Кодекса. Водного Кодекса, подземные источники могут быть использованы только как резервные источники, но не постоянные. Как постоянный второй источник, мы сейчас рассматриваем вариант проект – это непосредственно с канала Сатпаева, с Иртыша — строительство водоводов для подпитки астанинского водоснабжения и прямые водоводы для насосно-фильтровальной станции, которые будут работать как источники водоснабжения", — заключила она.

В Казахстане питьевой воды не только не хватает, она, к тому же низкого качества. Сейчас эксперты обращают внимание на вопрос качества, ведь в загрязнённой и неочищенной воде содержатся болезнетворные микроорганизмы и вещества, способные вызвать тяжелые заболевания. Так, из-за различных форм диареи в 2019 году в мире умерло свыше полутора миллионов человек, а в 69 странах были зарегистрированы вспышки холеры, опасного заболевания, которым ежегодно заражаются до трех миллионов человек.Недавно Центр региональных исследований представил итоги исследования качества питьевой воды за 2023 год. Социологический опрос показал, что города Астана и Кокшетау второй год подряд находятся в списке аутсайдеров. BaigeNews.kz подробно изучил отчёт.Одна из Целей устойчивого развития до 2030 года — обеспечить всеобщий и равноправный доступ к безопасной и недорогой питьевой воде для всех. По данным Всемирной организации здравоохранения, 80% инфекционных заболеваний в мире связаны с некачественной водой, поэтому в рейтинге качество жизни в наших городах, вода является ключевым индикатором.В Казахстане централизованным водоснабжением из исследуемых 26 городов почти все обеспечены, за исключением города Жанаозен. При этом, 100% обеспечение централизованным водоснабжением не означает, что у людей 100% качественная питьевая вода.Так, эксперты из Центра региональных исследований составляли рейтинг городов по качеству питьевой воды в 2022 году. Тогда средняя оценка по стране составила 5,46 баллов из 10. В 2023 году результаты социологического исследования практически на том же уровне. Это означает, что вода, по мнению жителей, лучше не стала. Города, в которых проживают более 2 млн человек, оценили качество воды ниже 5 баллов.Менее 5 баллов получили следующие города: Караганда — 4,82 балла, Балхаш — 4,70 баллов, Конаев — 4,43 балла, Степногорск — 4,36 балла, Астана — 4,00 балла, Жезказган — 3,81 балла, Уральск — 3,74 балл.Эксперт поделился также своими личными наблюдениями.В СМИ писали об этой проблеме и главный санитарный врач Акмолинской области сказал, что проблема не только в Кокшетау, а в Жаксынском, Шортандинском районах, а в Кокшетау ситуация связана с тем, очистные сооружения пришли практически в негодность за эти 20-30 лет и справляются только на треть по своей мощности. Фактически люди потребляют воду из открытых источников, с улицы. Вода попадает к ним домой, естественно, с хлоркой.Сейчас в тренде задавать различные вопросы нейросетям. Эксперты из Центра региональных исследований тоже спросили у искусственного интеллекта, как будет выглядеть водоснабжение в Казахстане в 2030 году. Нейросеть собрала образ будущего водоснабжения, оно оказалось более радужным, чем статистика. Надеемся, что у нас к 2030 году будет такая чистая вода и сооружения, где фильтруется вода.Учитывая то, что Министерство здравоохранения отвечает за качество воды, этот отчет, подготовленный Центром регионального исследования будет направлен в ведомство.При этом, эксперт отмечает, что необходимо понимать, какой водоресурс берется для исследования — подземный, поверхностный, в любом случае, вода проходит водоподготовку. Очистные сооружения есть, их работа жестко регламентирована санитарными правилами, есть нормы, которые регулируют качество. Если вода не соответствует, СЭС постоянно мониторит качество питьевой воды, которая проходит по водоочистным сооружениям, то такую воду нельзя продавать.В анкете также был вопрос, если у вас есть централизованная канализация, как бы оценили ее работу, внизу на последних местах оказались – Уральск, Конаев, Балхаш, Кокшетау опять-таки.У представителей акимата Астаны обратное мнение.Износ системы водоснабжения в Астане на сегодня составляет 41,2% это вся система в целом, есть также водозаборные сооружения, водоочистные сооружения, подающие насосные станции и разводящие магистральные сети. Износ сетей отдельно составляет на сегодня немного выше – 45%, если в цифрах, 1500 километров сетей водоснабжения в Астане, из них 327 километров — это сети с выработавшим нормативным эксплуатационным ресурсом. То есть, грубо говоря, пятая часть сетей на территории города.С 2005 года в столице в три раза увеличилось количество жителей, при этом, источник водоснабжения всего один — это астанинское водохранилище. Власти города периодически поднимают вопрос строительства дополнительных водохранилищ.Оказывается, исходя из нормативных требований, которые есть для столиц и городов республиканского значения в Астане у нас должно быть два источника питьевого водоснабжения, и требование — третий источник — резервный, на случай непредвиденных ситуаций.По её словам, в прошлом году Министерство экологии провело исследование - водометрическую съемку. На сегодня иловый осадок в астанинском водохранилище порядка 36 млн кубов.Касательно других источников, представитель акимата отметила, что с 2015 года президентом и правительством рассматривались варианты строительства еще одного источника водохранилища.