Правительство разработало проект нового Бюджетного кодекса

"Процесс работы над проектом нового Бюджетного кодекса был сложным и трудоемким, так как требовал всестороннего анализа, изучения лучших практик мирового опыта. В целях обеспечения соответствия международным требованиям и моделирования бюджетных процессов были приглашены эксперты МВФ. Новеллы многократно обсуждались с общественностью и с самими участниками бюджетного процесса", - говорится на сайте правительства.

"Все задачи реализованы в документе, соблюден принцип преемственности с действующей системой. Сохранены процедуры и механизмы, имеющие наилучшую практику за годы существования бюджетной системы Казахстана. Расширено поле регулирования Бюджетного кодекса, включены положения по управлению госфинансами. Они станут основой для анализа всех финансовых потоков госсектора и выработки эффективных решений налогово-бюджетной политики", - отмечается на сайте.

"Это решит вопросы с преемственностью и исполнением ранее принятых обязательств, а также обеспечит стабильность при бюджетном планировании. Для оптимизации данного процесса внедрен новый документ в виде запроса, объединяющий заявки и программы", - говорится в сообщении.

Правительство РК разработало проект нового Бюджетного кодекса. Проект документа на заседании комитета Мажилиса по финансам и бюджету презентовал вице-министр национальной экономики Азамат Амрин, сообщает Zakon.kz.Проанализирован ряд документов, а именно: предыдущие Концепции (2007 и 2013 гг.), на которых был основан действующий кодекс, рекомендации международных организаций (ОЭСР, Всемирный банк, МВФ), результаты страновых обзоров налогово-бюджетной политики, а также Высшей аудиторской палаты.В основу проекта нового Бюджетного кодекса легла принятая ранее Концепция по управлению госфинансами до 2030 года. Она предопределила необходимость расширения поля регулирования и смещения фокуса бюджетной политики от утвержденных и уточненных параметров до расширения основ консолидации всех государственных финансов.-построение крепкого фундамента налогово-бюджетной политики;-мобилизация ненефтяных доходов за счет обеспечения подотчетности налоговой базы и согласованности с новым Налоговым кодексом;-повышение эффективности планирования и использования бюджетных средств за счет усиления бюджета, ориентированного на результат и новых инструментов управления;-обеспечение подотчетности участников бюджетного процесса и в целом Правительства при принятии управленческих решений;-обеспечение согласованности с положениями проводимых реформ (совершенствование системы государственного планирования; административная реформа по децентрализации государственного управления).С учетом особенностей национальной системы госуправления внедрен блочный бюджет, который, как ожидается, позволит упростить и оптимизировать ряд процедуры. Обеспечен переход от индикативного на полноценное трехлетнее планирование бюджета, где основная базовая часть расходов (порядка 60% от общего объема) устанавливается на 3 года и ежегодно не пересматривается.В основу новой бюджетной политики Казахстана легли транспарентность и подотчетность государства, в том числе и квазигосударственного сектора, перед общественностью путем повышения прозрачности процесса.Также расширен и перечень документации, подлежащей публикации в СМИ, совершенствуются процедуры обсуждения проекта бюджета, в том числе и с населением.