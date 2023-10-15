В Национальной платежной корпорации озвучили сроки, когда казахстанцы получат доступ к цифровому тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Председатель Национальной платежной корпорации Бинур Жаленов пояснил, что Казахстан внедрит цифровой тенге в три этапа до конца 2025 года. В этом году будет осуществлена первая фаза введения цифрового тенге.
"В ноябре уже в тестовом режиме часть казахстанцев получат доступ к счетам в цифровых тенге. Сейчас мы с рядом банков второго уровня, четыре банка, проводим интеграционные работы. 1 ноября первые потребители этих банков получат доступ к цифровому тенге, будут их тратить, использовать по своим пожеланиям", - сказал он.
По словам Жаленова, в ноябре также совместно с акиматом Алматы запускается проект по использованию цифрового тенге для субсидирования. Подробные результаты, кто будет иметь доступ, как дальше проект будет развиваться, будут озвучены на Конгрессе финансистов 15 ноября.
В Национальной платежной корпорации также высказались о рисках, связанных с безопасностью хранения цифрового тенге. Как указал председатель, в нацкорпорации постарались разработать законодательную базу и технологическую базу, чтобы потребитель был защищен.
"Риски, связанные с цифровым тенге, примерно такие же, как с любым другим платежным средством. Для нас важно, чтобы человек доверял банкам и другим организациям, которые хранят цифровые тенге, потому что это его личные средства и сбережения. То есть это вопрос, связанный с кибербезопасностью, связанный с конфиденциальностью транзакции. Это третья форма национальной валюты, и для нас очень важно обеспечить максимальный уровень доверия граждан к этому платежному средству. Все эти риски учтены. Пилот покажет", - отметил Жаленов.
Точную сумму денег, которую потратят на внедрение цифрового тенге в Казахстане, он не стал называть.
"Проект цифрового тенге реализуется Национальным банком с 2021 года. Это собственная разработка Нацбанка, мы использовали программный продукт Corda - это блокчейн с открытым исходным кодом, то есть без лицензии. Мы его развиваем. Точную стоимость назвать не могу, так как она складывается с фонда оплаты труда задействованных людей", - заключил Бинур Жаленов.
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