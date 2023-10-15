"В ноябре уже в тестовом режиме часть казахстанцев получат доступ к счетам в цифровых тенге. Сейчас мы с рядом банков второго уровня, четыре банка, проводим интеграционные работы. 1 ноября первые потребители этих банков получат доступ к цифровому тенге, будут их тратить, использовать по своим пожеланиям", - сказал он.

"Риски, связанные с цифровым тенге, примерно такие же, как с любым другим платежным средством. Для нас важно, чтобы человек доверял банкам и другим организациям, которые хранят цифровые тенге, потому что это его личные средства и сбережения. То есть это вопрос, связанный с кибербезопасностью, связанный с конфиденциальностью транзакции. Это третья форма национальной валюты, и для нас очень важно обеспечить максимальный уровень доверия граждан к этому платежному средству. Все эти риски учтены. Пилот покажет", - отметил Жаленов.

"Проект цифрового тенге реализуется Национальным банком с 2021 года. Это собственная разработка Нацбанка, мы использовали программный продукт Corda - это блокчейн с открытым исходным кодом, то есть без лицензии. Мы его развиваем. Точную стоимость назвать не могу, так как она складывается с фонда оплаты труда задействованных людей", - заключил Бинур Жаленов.

В Национальной платежной корпорации озвучили сроки, когда казахстанцы получат доступ к цифровому тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz.Председатель Национальной платежной корпорации Бинур Жаленов пояснил, что Казахстан внедрит цифровой тенге в три этапа до конца 2025 года. В этом году будет осуществлена первая фаза введения цифрового тенге.По словам Жаленова, в ноябре также совместно с акиматом Алматы запускается проект по использованию цифрового тенге для субсидирования. Подробные результаты, кто будет иметь доступ, как дальше проект будет развиваться, будут озвучены на Конгрессе финансистов 15 ноября.В Национальной платежной корпорации также высказались о рисках, связанных с безопасностью хранения цифрового тенге. Как указал председатель, в нацкорпорации постарались разработать законодательную базу и технологическую базу, чтобы потребитель был защищен.Точную сумму денег, которую потратят на внедрение цифрового тенге в Казахстане, он не стал называть.