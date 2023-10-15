Замначальника полиции Павлодара обвиняют в избиении сотрудницы

Заместителя начальника Северного отдела полиции УП города Павлодара обвинила подчиненная. Она утверждает, что он избил ее, сообщает Zakon.kz.
Заявление поступило 13 октября, пишет Pavlodarnews.kz
.
Глава Департамента полиции региона Василий Скляр сообщил, что в отношении замначальника начато служебное расследование.
"13 октября поступило заявление от следователя Северного отдела полиции УП города Павлодара о принятии мер к заместителю начальника этого же отдела. По моему поручению по данному факту Департаментом полиции начато служебное расследование. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки", – сообщил глава департамента.
Действиям сотрудника полиции будет дана правовая оценка по результатам служебного расследования.
Также, по данным Telegram-канала kerek.pv
, женщина была на пятом месяце беременности.
29 сентября нетрезвый полицейский сбил доставщика еды в Павлодаре. После столкновения со скутером нарушитель попытался скрыться от преследователей бегом, но был пойман.
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