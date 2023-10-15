Замначальника полиции Павлодара обвиняют в избиении сотрудницы

"13 октября поступило заявление от следователя Северного отдела полиции УП города Павлодара о принятии мер к заместителю начальника этого же отдела. По моему поручению по данному факту Департаментом полиции начато служебное расследование. Обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе проверки", – сообщил глава департамента.

Заместителя начальника Северного отдела полиции УП города Павлодара обвинила подчиненная. Она утверждает, что он избил ее, сообщает Zakon.kz.Заявление поступило 13 октября, пишет Pavlodarnews.kz Глава Департамента полиции региона Василий Скляр сообщил, что в отношении замначальника начато служебное расследование.Действиям сотрудника полиции будет дана правовая оценка по результатам служебного расследования.Также, по данным Telegram-канала kerek.pv , женщина была на пятом месяце беременности.29 сентября нетрезвый полицейский сбил доставщика еды в Павлодаре. После столкновения со скутером нарушитель попытался скрыться от преследователей бегом, но был пойман.