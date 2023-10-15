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В Казахстане снизят стоимость ускоренной выдачи удостоверения личности

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 19:00
В Казахстане снизят стоимость ускоренной выдачи удостоверения личности
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
МВД Республики Казахстан снизит стоимость ускоренной выдачи удостоверения личности. Проект приказа опубликован на сайте "Открытые НПА", передает Tengrinews.kz.

"Поправки в приказ министра внутренних дел от 22 февраля 2018 года № 143 "Об утверждении прейскуранта цен на услугу по выдаче в ускоренном порядке документов, удостоверяющих личность, оказываемую республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения" вносятся в связи со скорректированными Агентством по защите и развитию конкуренции РК в сторону снижения цен на услуги, реализуемые РГП на ПХВ "Информационно-производственный центр" МВД РК, относящиеся к государственной монополии", - говорится в документе.


Согласно поправкам в Астане, Алматы, Шымкенте и областных центрах стоимость ускоренной выдачи удостоверений снизится на 1 611 тенге. Для районов и городов областей - на 439 тенге.

В Казахстане снизят стоимость ускоренной выдачи удостоверения личности


Источник: Тengrinews.kz
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