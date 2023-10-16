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Новый телефон доверия появился в Казахстане

Просмотров:78 Опубликовано: Сегодня, 07:47
Новый телефон доверия появился в Казахстане
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Единый телефон доверия по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей появится в Казахстане, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Проблемы бытового насилия и буллинга среди детей и подростков обсудили на совещании под руководством заместителя премьер-министра Тамары Дуйсеновой.

Ранее Касым-Жомарт Токаев в Послании народу Казахстана поставил задачу организовать единый телефон доверия и разработать действенную программу помощи жертвам насилия и буллинга.

"Во исполнение данного поручения казахстанцы, ставшие жертвами бытового насилия и буллинга, уже с 16 октября смогут круглосуточно обращаться в единый государственный контакт-центр 111. Звонок будет бесплатным для городских номеров и сотовых операторов связи. Необходимая помощь гражданам будет предоставляться также через текстовые диалоги. Для оказания помощи казахстанцам, находящимся в сложной ситуации, привлечены квалифицированные психологи и юристы", - говорится в сообщении.


Единый телефон доверия вносится в перечень государственных экстренных служб наравне с номерами: 101, 102, 103. Это позволит оперативно помогать гражданам, предотвращая возможные правонарушения и преступления.

Как отметила вице-премьер, на контакт-центр возложена большая ответственность.


Источник: Tengrinews.kz
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