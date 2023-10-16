Назван средний размер пенсии в Казахстане

"Средний размер совокупной пенсии на 1 октября 2023 года составил 120 988 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 83 086 тенге, базовой пенсии - 37 902 тенге", - говорится в сообщении.

В Министерстве труда и социальной защиты населения озвучили средний размер пенсии в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.С начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 2 триллиона 477,6 миллиарда тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 760,1 миллиарда тенге, солидарной пенсии - 1 триллион 717,5 миллиарда тенге.По состоянию на 1 октября 2023 года численность пенсионеров составляет 2 миллиона 312 тысяч человек.Напомним, в августе средний размер совокупной пенсии составил 120 937 тенге.