Грунтом засыпало людей в частном доме в Павлодаре: есть погибший

"Силами ДЧС из под завалов спасен гражданин 1977 года рождения. Мужчина от госпитализации отказался. К сожалению, спасти второго человека, 1972 года рождения, не удалось", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Двоих человек засыпало землей в частом доме в Павлодаре, передает корреспондент Tengrinews.kz. Один пострадавший погиб.По данным пресс-службы ДЧС Павлодарской области, трагический случай произошел на территории частного дома. Двое мужчин помогали хозяину частного дома прокладывать водопровод. При проведении земляных работ обоих завалило грунтом.В спасательных работах участвовали 11 человек личного состава и три единицы техники.