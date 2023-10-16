На фоне скандала с сыновьями Депутат Турлыханов получил новую должность

"В итоге работы совещания главой общества "Динамо" был избран глава МВД Ержан Саденов. Мне выпала честь занять место в президиуме. Также участники конференции избрали в президиум и нашего прославленного пловца, олимпийского чемпиона Рио-2016 Дмитрия Баландина", - сообщил Турлыханов.

"Мне непонятно, почему такие девушки в 4 утра приходят к дому, где живет мой сын, и становятся инициаторами подобных случаев. И все это случайно зафиксировано на камерах видеонаблюдения, а нарезки, нужные некоторым людям, сразу появляются и распространяются в средствах массовой информации", - отметил депутат и опубликовал в соцсетях полное видео случившегося.

Депутат Мажилиса Даулет Турлыханов стал членом президиума физкультурно-спортивного общества "Динамо", передает Tengrinews.kz. Об этом мажилисмен заявил в Instagram.Депутат рассказал, что в Астане прошла внеочередная конференция общественного объединения "Динамо", где были избраны новые члены президиума и председатель.Он отметил, что "Динамо" через год будет отмечать 100-летний юбилей.Напомним, в ночь на 11 февраля этого года в Алматы сын Турлыханова Нурасыл Болат сильно избил супругов-адвокатов Чернова и Дмитриевич. Выяснилось, что он является рядовым срочной службы. Позже стало известно, что Нурасыла Болата не должно было быть в месте, где он избил юриста, так как он в это время должен был служить в армии в Отаре. Позже Даулет Турлыханов извинился за поступок сына.9 октября военный суд Алматы вынес приговор сыну Турлыханова, назначив ему наказание в виде выплаты 1,7 миллиона тенге.В начале сентября появилась информация о том, что еще один сын Даулета Турлыханова - Акежан - избил девушку. В соцсетях распространили видео, на котором в ходе перепалки молодой человек толкает девушку, та падает и остается лежать, а парень уходит.