Смерть мобилографа "Ирины Кайратовны": названа предварительная причина

"14 октября тело Жылкайдарова Шахназа было доставлено в Институт судебных экспертиз для производства судебно-медицинской экспертизы. Предварительная причина смерти - острый геморрагический панкреонекроз", - сообщили в акимате в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz.

В управлении здравоохранения Астаны прокомментировали смерть 21-летнего мобилографа во время концерта группы "Ирина Кайратовна", передает корреспондент Tengrinews.kz.Как сообщили в пресс-службе, точная причина смерти будет известна после получения результатов токсикологического исследования. Данные исследования проводятся до двух недель.Медики дали первый комментарий в связи со смертью мобилографа группы "Ирина Кайратовна"Напомним, мобилограф группы "Ирина Кайратовна" скоропостижно скончался в субботу во время концерта в Астане. Молодой человек снимал диджея, который разогревал публику до начала выступления группы, внезапно потерял сознание и упал. К парню на сцене подбежали люди, начали откачивать. Потом его унесли за кулисы. Примерно через 30 минут сообщили, что мобилограф скончался. Концерт отменили.