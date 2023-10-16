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Смерть мобилографа "Ирины Кайратовны": названа предварительная причина

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 12:24
Смерть мобилографа "Ирины Кайратовны": названа предварительная причина
Кадр из видео
В управлении здравоохранения Астаны прокомментировали смерть 21-летнего мобилографа во время концерта группы "Ирина Кайратовна", передает корреспондент Tengrinews.kz.

"14 октября тело Жылкайдарова Шахназа было доставлено в Институт судебных экспертиз для производства судебно-медицинской экспертизы. Предварительная причина смерти - острый геморрагический панкреонекроз", - сообщили в акимате в ответ на официальный запрос Tengrinews.kz.


Как сообщили в пресс-службе, точная причина смерти будет известна после получения результатов токсикологического исследования. Данные исследования проводятся до двух недель.

Медики дали первый комментарий в связи со смертью мобилографа группы "Ирина Кайратовна"

Напомним, мобилограф группы "Ирина Кайратовна" скоропостижно скончался в субботу во время концерта в Астане. Молодой человек снимал диджея, который разогревал публику до начала выступления группы, внезапно потерял сознание и упал. К парню на сцене подбежали люди, начали откачивать. Потом его унесли за кулисы. Примерно через 30 минут сообщили, что мобилограф скончался. Концерт отменили.


Источник: Tengrinews.kz
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