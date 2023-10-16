Регистрацию ТОО с матерным названием объяснил министр юстиции

Министр юстиции Азамат Ескараев объяснил, как в Казахстане появилось ТОО с нецензурным названием из фильма Гая Ричи. Ранее регистрацию в стране такого предприятия активно обсуждали пользователи сети, передает корреспондент Tengrinews.kz.
По словам Азамата Ескараева, предприятие с нецензурным названием было ликвидировано в тот же день, когда о нем узнали в Минюсте: департамент региона, где было зарегистрировано ТОО, оперативно обратился в суд. Как рассказал министр, регистрация такого предприятия стала возможной из-за либерализации законодательства по регистрации юридических лиц.
"Настолько все упростили, что можно в онлайн-формате с небольшой совсем суммой, чуть ли не бесплатно, создать юрлицо. Хоть как ты назови, это мы, департамент юстиции, не проверяем. Вот это упрощение привело к тому, что появилось предприятие, чье название, мягко говоря, не соответствует ни нашему менталитету, ни нашей культуре. Мы приняли меры, и в течение дня мы ликвидировали", - пояснил Ескараев.
Во избежание подобных инцидентов в дальнейшем сегодня Минюст работает над совершенствованием законодательства по регистрации юридических лиц. Также ведомство считает нужным рассмотреть вопрос об ответственности лиц, дающих своим предприятиям подобные названия.
"Может быть, человек действительно шутки ради инициировал создание такого юрлица. Обществу, насколько я понимаю, не сильно понравилась эта идея", - резюмировал Ескараев.
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