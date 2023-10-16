Регистрацию ТОО с матерным названием объяснил министр юстиции

"Настолько все упростили, что можно в онлайн-формате с небольшой совсем суммой, чуть ли не бесплатно, создать юрлицо. Хоть как ты назови, это мы, департамент юстиции, не проверяем. Вот это упрощение привело к тому, что появилось предприятие, чье название, мягко говоря, не соответствует ни нашему менталитету, ни нашей культуре. Мы приняли меры, и в течение дня мы ликвидировали", - пояснил Ескараев.

"Может быть, человек действительно шутки ради инициировал создание такого юрлица. Обществу, насколько я понимаю, не сильно понравилась эта идея", - резюмировал Ескараев.

Министр юстиции Азамат Ескараев объяснил, как в Казахстане появилось ТОО с нецензурным названием из фильма Гая Ричи. Ранее регистрацию в стране такого предприятия активно обсуждали пользователи сети, передает корреспондент Tengrinews.kz.По словам Азамата Ескараева, предприятие с нецензурным названием было ликвидировано в тот же день, когда о нем узнали в Минюсте: департамент региона, где было зарегистрировано ТОО, оперативно обратился в суд. Как рассказал министр, регистрация такого предприятия стала возможной из-за либерализации законодательства по регистрации юридических лиц.Во избежание подобных инцидентов в дальнейшем сегодня Минюст работает над совершенствованием законодательства по регистрации юридических лиц. Также ведомство считает нужным рассмотреть вопрос об ответственности лиц, дающих своим предприятиям подобные названия.