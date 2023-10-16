Осужденный Кайрат Боранбаев передал государству 4-звездочный отель в центре Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).
Сообщается, что в рамках добровольного сотрудничества со следствием АФМ принимает меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства.
"Компаниями Кайрата Боранбаева подано соответствующие заявления в Комитет государственного имущества о добровольной передаче в доход государства гостиничного комплекса Comfort Hotel Astana, стоимостью свыше 1,4 миллиарда тенге", - говорится в сообщении АФМ.
Гостиничный комплекс площадью более пяти тысяч квадратных метров имеет годовой оборот почти 900 миллионов тенге.
"Данный объект в соответствии с действующим законодательством планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров", - сообщили в АФМ.
Работа по возврату активов продолжается.
15 сентября апелляционная коллегия по уголовным делам суда Астаны озвучила приговор в отношении Кайрата Боранбаева и других фигурантов уголовного дела. Его признали виновным и назначили наказание в виде шести лет лишения свободы.
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