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Боранбаев передал государству 4-звездочный отель в центре Астаны

Просмотров:104 Опубликовано: Сегодня, 14:29
Боранбаев передал государству 4-звездочный отель в центре Астаны
Кадр из видео
Осужденный Кайрат Боранбаев передал государству 4-звездочный отель в центре Астаны, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу (АФМ).

Сообщается, что в рамках добровольного сотрудничества со следствием АФМ принимает меры по возврату активов Кайрата Боранбаева в доход государства.

"Компаниями Кайрата Боранбаева подано соответствующие заявления в Комитет государственного имущества о добровольной передаче в доход государства гостиничного комплекса Comfort Hotel Astana, стоимостью свыше 1,4 миллиарда тенге", - говорится в сообщении АФМ.


Гостиничный комплекс площадью более пяти тысяч квадратных метров имеет годовой оборот почти 900 миллионов тенге.

"Данный объект в соответствии с действующим законодательством планируется использовать в социальных целях с организацией досуговых, реабилитационных и образовательных центров", - сообщили в АФМ.


Работа по возврату активов продолжается.

15 сентября апелляционная коллегия по уголовным делам суда Астаны озвучила приговор в отношении Кайрата Боранбаева и других фигурантов уголовного дела. Его признали виновным и назначили наказание в виде шести лет лишения свободы.



Источник: Tengrinews.kz
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