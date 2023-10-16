Министр юстиции высказался о мусульманских браках – никах

Так, например, если в паре родится ребенок, то официально у него не будет папы. И отец сможет избежать юридической ответственности в случае развода.

Он уверен, что если парень не хочет официально регистрировать брак, то скорее всего ему есть что скрывать, и от чего прятаться. Будущую супругу это должно насторожить. Глава Минюста напомнил, что перед мечетями также стоит требование о свидетельстве брака с ЗАГСа перед заключением никаха.

Министр юстиции РК Азамат Ескараев на брифинге озвучил свое мнение относительно законности браков никах без их регистрации в ЗАГСе, передает ИА «NewTimes.kz».У главы ведомства спросили, почему некоторые граждане Казахстана заключают свой союз только лишь по мусульманским обычаям, а в официальных госорганах не регистрируют брак.По словам Ескараева, наше государство – светское и жители страны должны придерживаться требования законодательства.Для вступления в брак необходимо в установленном порядке обратиться в госорганы. Это как раз-таки и делается, чтобы девушка была защищена в установленном государством порядке.Чтобы избежать ситуаций, при которых отец не будет нести юридической ответственности, он советует заключать брак официально.Никах – брак по мусульманским традициям, заключающийся в мечети.