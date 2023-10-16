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Министр юстиции высказался о мусульманских браках – никах

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:32
Министр юстиции высказался о мусульманских браках – никах
Фото из открытых источников
Министр юстиции РК Азамат Ескараев на брифинге озвучил свое мнение относительно законности браков никах без их регистрации в ЗАГСе, передает ИА «NewTimes.kz».

У главы ведомства спросили, почему некоторые граждане Казахстана заключают свой союз только лишь по мусульманским обычаям, а в официальных госорганах не регистрируют брак.

Так, например, если в паре родится ребенок, то официально у него не будет папы. И отец сможет избежать юридической ответственности в случае развода.


По словам Ескараева, наше государство – светское и жители страны должны придерживаться требования законодательства.

Для вступления в брак необходимо в установленном порядке обратиться в госорганы. Это как раз-таки и делается, чтобы девушка была защищена в установленном государством порядке.

Чтобы избежать ситуаций, при которых отец не будет нести юридической ответственности, он советует заключать брак официально.

Он уверен, что если парень не хочет официально регистрировать брак, то скорее всего ему есть что скрывать, и от чего прятаться. Будущую супругу это должно насторожить. Глава Минюста напомнил, что перед мечетями также стоит требование о свидетельстве брака с ЗАГСа перед заключением никаха.


Никах – брак по мусульманским традициям, заключающийся в мечети.


Источник: newtimes.kz
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