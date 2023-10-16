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Умер еще один альпинист, сорвавшийся с высоты в Астане

Просмотров:143 Опубликовано: Сегодня, 16:22
Умер еще один альпинист, сорвавшийся с высоты в Астане
Фото из открытых источников
В Астане скончался третий альпинист из четырех, сорвавшихся с высоты при выполнении работ в ЖК "Алтын бесик", передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу столичного управления здравоохранения.

"В результате падения с высоты альпинистов на одной из строительных площадок в Астане умер третий пострадавший", - сообщили в управлении.


Там добавили, что пациент 1999 года рождения 12 октября с многочисленными внутренними травмами с тяжелой степенью тяжести здоровья был экстренно госпитализирован в многопрофильную городскую больницу №2, где ему проводились все необходимые оперативные вмешательства. Все это время пациент находился в критическом состоянии.

"Несмотря на весь проводимый комплекс лечения медперсоналом больницы, к сожалению, пациента спасти не удалось", - добавили в управлении.


В реанимации этой же больницы находится еще один пострадавший альпинист. Его состояние оценивается также как крайне тяжелое.


Источник: Tengrinews.kz
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