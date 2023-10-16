МИД назвали условия для эвакуации казахстанцев из сектора Газа

"Хотя говорили, что пункт Рафах будет открыт в ближайшее время, но он до сих пор еще не открыт. Поэтому наши граждане также в очереди стоят. Как только мы получим такую возможность, мы приложим все усилия, все силы государства будут брошены на то, чтобы мы быстрее оттуда их вывезли. Все готово у нас, и транспорт, и средства, и одежда, и самолет - все готово. Единственное нам осталось вывезти их из сектора Газа", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, отвечая на вопрос корреспондента Tengrinews.kz.

"Никто, ни одна страна еще не смогла вывезти из сектора Газа своих граждан. Как таковой очередности там нет, приоритет не знаю какой будет, там будет просто временные слоты, в эти временные слоты нужно будет выехать оттуда", - ответил Смадияров.

В Министерстве иностранных дел назвали прогноз по эвакуации казахстанцев из сектора Газа, передает корреспондент Tengrinews.kz.На брифинге журналисты поинтересовались, вылетели ли граждане зарубежных стран из контрольно-пропускного пункта Рафах на границе сектора Газа с Египтом.