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МИД назвали условия для эвакуации казахстанцев из сектора Газа

Просмотров:123 Опубликовано: Сегодня, 17:36
МИД назвали условия для эвакуации казахстанцев из сектора Газа
Кадр из видео twitter.com/ShaykhSulaiman
В Министерстве иностранных дел назвали прогноз по эвакуации казахстанцев из сектора Газа, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Хотя говорили, что пункт Рафах будет открыт в ближайшее время, но он до сих пор еще не открыт. Поэтому наши граждане также в очереди стоят. Как только мы получим такую возможность, мы приложим все усилия, все силы государства будут брошены на то, чтобы мы быстрее оттуда их вывезли. Все готово у нас, и транспорт, и средства, и одежда, и самолет - все готово. Единственное нам осталось вывезти их из сектора Газа", - сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров, отвечая на вопрос корреспондента Tengrinews.kz.


На брифинге журналисты поинтересовались, вылетели ли граждане зарубежных стран из контрольно-пропускного пункта Рафах на границе сектора Газа с Египтом.

"Никто, ни одна страна еще не смогла вывезти из сектора Газа своих граждан. Как таковой очередности там нет, приоритет не знаю какой будет, там будет просто временные слоты, в эти временные слоты нужно будет выехать оттуда", - ответил Смадияров.




Источник: Tengrinews.kz
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