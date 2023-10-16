Когда казахстанцы смогут получить визы в Италию, ответили в МИД

"Мы неоднократно приглашали итальянского консула и посла к нам на беседу в МИД. Между Алматы и Миланом есть прямой авиарейс, пассажиров много. Ранее итальянское посольство обслуживала одна визовая частная компания. Они расторгли с ними контракт и наняли другую компанию, которая уже будет более тщательно и быстро обрабатывать эти документы. По крайне мере, итальянские дипломаты заверили нас об этом", - заявил Смадияров.

В Министерстве иностранных дел Казахстана отреагировали на жалобы казахстанцев по поводу невозможности получить визы в Италию, передает корреспондент Tengrinews.kz.На брифинге журналисты поинтересовались у официального представителя МИД Айбека Смадиярова, как будет решаться вопрос с визами в Италию для казахстанцев. Журналисты пояснили, что казахстанцы месяцами ждут решения от посольства, из-за чего у них пропадают билеты на самолет, а студенты опаздывают на учебу.На вопрос, когда будет решена проблема, Смадияров ответил, что "в ближайшее время".