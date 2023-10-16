В казахстанской колонии "для экс-силовиков" произошло убийство

"5 октября в учреждении уголовно-исполнительной системы №19 смешанной безопасности области Абай между двумя осужденными произошел конфликт, в результате которого один из осужденных от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту Управлением полиции Семея начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса "Убийство", - заявили в ведомстве.

В колонии для бывших работников силовых органов в Семее, именуемой "красной зоной", умер один из заключенных, передает корреспондент Tengrinews.kz.Редакция Tengrinews.kz обратилась за комментариями в Департамент уголовно-исправительной системы по области Абай. Там подтвердили, что такой факт имел место, но все произошло несколько дней назад.Отмечается, что по результатам служебного расследования ряд сотрудников учреждения привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.В ДУИС отметили, что в данной колонии содержатся бывшие работники прокуратуры, КНБ, Нацгвардии и правоохранительных органов.