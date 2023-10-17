Тест на знание казахского языка обяжут сдавать некоторых граждан. Названа дата

В Астане прошел расширенный Научно-технический совет по стандартизации, где рассматривались проекты национальных стандартов, в том числе были одобрены проекты по коммуникативным языковым компетенциям владения казахским языком по уровням, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.
Как отмечается, основная цель стандарта заключается в установлении уровня владения казахским языком, после чего Национальный центра тестирования будет проводить тестирование и выдавать соответствующие сертификаты.
"С принятием закона "О языках в Республики Казахстан", разработанные стандарты оказываются крайне необходимыми, так как они приводят работу в соответствие с четкими регламентами и требованиями", - отметил депутат мажилиса Қазыбек Иса Жарылқасынұлы.
Таким образом, обязательное тестирование в Казахстане будут проходить следующие категории:
- студенты, поступающие в магистратуру и докторантуру;
- сотрудники, включенные в кадровый резерв органа "А" государственной административной службы;
- абитуриенты, претендующие на международную стипендию "Болашак";
- студенты, претендующие на поступление в Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
- преподаватели "Назарбаевской интеллектуальной школы".
Разработчиком является КазСтандарт, предполагаемая дата введения в действие 1 января 2024 года.