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Тест на знание казахского языка обяжут сдавать некоторых граждан. Названа дата

Просмотров:320 Опубликовано: Сегодня, 09:23
Тест на знание казахского языка обяжут сдавать некоторых граждан. Названа дата
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
В Астане прошел расширенный Научно-технический совет по стандартизации, где рассматривались проекты национальных стандартов, в том числе были одобрены проекты по коммуникативным языковым компетенциям владения казахским языком по уровням, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции.

Как отмечается, основная цель стандарта заключается в установлении уровня владения казахским языком, после чего Национальный центра тестирования будет проводить тестирование и выдавать соответствующие сертификаты.

"С принятием закона "О языках в Республики Казахстан", разработанные стандарты оказываются крайне необходимыми, так как они приводят работу в соответствие с четкими регламентами и требованиями", - отметил депутат мажилиса Қазыбек Иса Жарылқасынұлы.


Таким образом, обязательное тестирование в Казахстане будут проходить следующие категории:

- студенты, поступающие в магистратуру и докторантуру;
- сотрудники, включенные в кадровый резерв органа "А" государственной административной службы;
- абитуриенты, претендующие на международную стипендию "Болашак";
- студенты, претендующие на поступление в Академию Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
- преподаватели "Назарбаевской интеллектуальной школы".

Разработчиком является КазСтандарт, предполагаемая дата введения в действие 1 января 2024 года.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 10:17
сотрудники, включенные в кадровый резерв органа "А" государственной административной службы;

А как же Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Майданович Саткалиев.
Как ему теперь работать.
 
 

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