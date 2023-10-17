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Казахстанцев обяжут соблюдать новое правило перед вступлением в брак

Просмотров:316 Опубликовано: Сегодня, 09:56
Казахстанцев обяжут соблюдать новое правило перед вступлением в брак
Фото из открытых источников
В Казахстане разработали интерактивное пособие "Счастливая казахстанская семья", сообщила министр культуры и информации Аида Балаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.

По ее словам, пособие направлено на повышение осведомленности пар, вступающих в брак, о том, как сохранить положительные семейные традиции и духовно-нравственные ценности.

"Оно будет размещено в виде тематического видеоролика в системе электронного правительства и станет обязательной опцией для граждан, подающих заявление на регистрацию брака онлайн", - рассказала Балаева на заседании правительства.


Кроме этого, власти принимают меры для того, чтобы казахстанцы осознанно создавали семьи. Для этого Минкультуры совместно с Фондом народонаселения ООН (ЮНФПА) запустило пилотный проект в Астане и Шымкенте по "добрачному безвозмездному консультированию и обучению граждан, подающих заявление на регистрацию брака". Как отметила министр, пары будут консультировать по вопросам планирования семьи и семейной психологии, репродуктивного здоровья, планирования семейного бюджета и другим важным вопросам.

"В случае успешного результата мы будем рассматривать вопрос о введении такой опции во всех регионах", - отметила Аида Балаева.


Накануне министр юстиции Азамат Ескараев высказался о практике некоторых казахстанцев, которые брак регистрируют только через мусульманский обряд никах, не посещая РАГСы. Ескараев напомнил, что Казахстан по Конституции - это светская страна и все ее граждане обязаны соблюдать требования законодательства.


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Aqtau_2023 (Посетители) Сегодня, 10:13
Для начала поднимите экономику страны.
В основном браки распадаются из-за нехватки денег.
 
 

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