Убийство в колонии для экс-силовиков: в МВД сообщили подробности

"Да, действительно, там был такой конфликт. Да, действительно, произошло убийство. У него была заточка, он ее сам изготовил. К сожалению, понятно, что это недосмотр наших сотрудников. Видеонаблюдение мы просматривали, на тот момент они были вдвоем, никого там из посторонних не было. По данному факту возбуждено уголовное дело. Наши сотрудники привлечены уже к ответственности", - сказал Лепеха, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в правительстве.

"Они вместе отбывают наказание, не сокамерники, но они вместе находились в одном помещении. Подробности не могу сейчас сказать, но этом днем было", - добавил замминистра.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал убийство в колонии для бывших работников силовых органов в Семее, именуемой "красной зоной", передает корреспондент Tengrinews.kz.По его словам, проверка в этом учреждении продолжается.Напомним, 5 октября в учреждении уголовно-исполнительной системы №19 смешанной безопасности области Абай между двумя осужденными произошел конфликт, в результате которого один из осужденных от полученных травм скончался на месте происшествия.По данному факту управлением полиции Семея начато досудебное расследование по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса "Убийство".