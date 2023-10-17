На видео с колонной полицейских машин и призывы к митингам ответил замглавы МВД

"В Сети распространяют видео едущей по трассе колонны полицейских спецмашин. Авторы видеопоста заявляют, что так полиция готовится к митингам 25 октября. Расскажите, планируется ли какое-то усиление 25-го числа, видели ли вы это видео? Являются ли призывы к митингам противозаконными? Могут ли распространителей таких видео в соцсетях привлечь к ответственности?" - поинтересовалась корреспондент Tengrinews.kz у заместителя министра внутренних дел.

"По колонне - я это видео не видел. Но, вы знаете, у нас, как только военная колонна куда-то движется, значит, война началась, как только полицейская колонна движется, значит, какой-то митинг разгоняют (улыбнулся. - Прим.). Я не знаю, кто и куда двигался и куда мы можем готовиться, если сегодня только 17-е", - ответил Лепеха.

"У нас будет усиленный вариант несения службы, мы сейчас в акиматах запрашиваем все мероприятия, которые будут, там мы будем обеспечивать охрану общественного порядка. То, что касается призывов на 25-е, есть призывы, которые делают члены ДВК, а это у нас экстремистская организация, деятельность которой на территории Казахстана незаконна, и, естественно, никаких митингов мы проводить не позволим", - пояснил замминистра.

Заместитель министра внутренних дел Игорь Лепеха прокомментировал видеозаписи в соцсетях, в которых призывают к митингам 25 октября, передает корреспондент Tengrinews.kz.Он пояснил, что 25 октября - это государственный праздник и, конечно, полицейские будут готовиться к обеспечению безопасности народных гуляний.