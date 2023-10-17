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Выступавший за возврат земель государству депутат избит группой лиц в Туркестанской области

Просмотров:802 Опубликовано: Сегодня, 14:14
Выступавший за возврат земель государству депутат избит группой лиц в Туркестанской области
Кадр из видео
Туркестан. 17 октября. КазТАГ – Депутат из Сарыгашского района Туркестанской области Руслан Насыров, выступавший за возврат незаконно попавших к частникам земель государству, был избит группой лиц, передает КазТАГ.

«7 октября около 3.20 в полицию поступило сообщение о возникшем конфликте между мужчинами. Как заявил один из них, в ссоре его ударили и повредили имущество. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В настоящее время проводится досудебное расследование по статье 293 (хулиганство) и по части 1 статьи 202 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества) УК РК. Назначена экспертиза. В качестве вещественного доказательства изъяты видеозаписи. Выясняются все обстоятельства», - сообщили во вторник в пресс-службе департамента полиции Туркестанской области.


По информации, распространяемой в интернете, Насыров предлагал на изъятых в пользу государства земельных участках построить школу и детский спортивный комплекс.


Источник: kaztag.kz
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