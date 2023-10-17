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Боранбаев перечислил 30 миллиардов в казахстанский фонд

Просмотров:336 Опубликовано: Сегодня, 15:09
Боранбаев перечислил 30 миллиардов в казахстанский фонд
Фото ©️ Tengrinews.kz / Турар Казангапов
Компании Кайрата Боранбаева перечислили 66 миллионов долларов в Фонд поддержки инфраструктуры образования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу.

Как сообщили в АФМ, в рамках продолжающегося досудебного расследования в отношении Кайрата Боранбаева им заявлено добровольное намерение о сотрудничестве со следствием.

"Компаниями К. Боранбаева за счет средств, возвращенных из-за рубежа, перечислено в Фонд поддержки инфраструктуры образования свыше 66 миллионов долларов США, что составляет более 30 миллиардов тенге", - говорится в сообщении.


Отмечается, что данные средства из фонда будут направлены на поддержку сферы образования, строительства и реконструкции школ и других учебных заведений, социальной сферы по всей стране в соответствии с действующим законодательством (статья 52-3 Бюджетного кодекса).

В ведомстве напомнили, что ранее Боранбаевым был возмещен материальный ущерб в размере 14,5 миллиарда тенге в рамках расследования по факту хищения средств при импорте природного газа.

Ранее сообщалось, что осужденный Кайрат Боранбаев передал государству 4-звездочный отель в центре Астаны стоимостью свыше 1,4 миллиарда тенге.

Ранее в Агентстве по финансовому мониторингу сообщили о передаче имущества на 90 миллиардов тенге, которое Кайрат Боранбаев добровольно отдал государству.

15 сентября апелляционная коллегия по уголовным делам суда Астаны озвучила приговор в отношении Кайрата Боранбаева и других фигурантов уголовного дела. Его признали виновным и назначили наказание в виде шести лет лишения свободы.

13 октября стало известно, что Боранбаева этапировали в колонию средней безопасности в Акмолинской области.


Источник: Tengrinews.kz
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