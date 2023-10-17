Названа самая частая причина разводов в Казахстане

"Все проблемные вопросы начинаются с семьи. И когда ребенок растет в такой среде, когда вырастет, он тоже может применить физическую силу в отношении своей супруги или близких родственников", - добавила глава Минкультуры.

"Все-таки мужчина, который уважает женщину, не поднимет руку на нее. Это вопросы традиционных семейных ценностей. Все это мы разъясняем и прививаем, так как начало всех проблемных вопросов идет от семьи. Мы, взрослые, должны быть ответственны за воспитание детей, чтобы они жили в любви и заботе, и не накапливали такую агрессию", - сказала Аида Балаева.

Самыми частыми причинами разводов казахстанцев являются алкоголизм и наркомания. Об этом рассказала министр культуры и информации Аида Балаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.На втором месте, по ее словам, находится лудомания (безумное увлечение азартными играми), которой может страдать один из супругов."Третье - это бытовое насилие, четвертое - супружеская измена, пятое - несовместимость характеров", - отметила министр на брифинге в правительстве.Все указанные причины Балаева назвала "пороками современности", которые носят в основном психологический характер.Она подчеркнула, что в семье должны быть уважение со стороны всех членов семьи и, в частности, уважение к женщине.Напомним, Министерство культуры и информации инициировало создание специального пособия для казахстанцев о том, как создать счастливую семью. Ознакомление с ним станет обязательным перед подачей заявления на вступление в брак.